Українки здобули три перемоги в перші два дні «Ролан Гаррос»

Еліна Світоліна, Юлія Стародубцева та Даяна Ястремська пробилися до другого кола

У Парижі стартував турнір серії Grand Slam «Ролан Гаррос». Про це повідомляє «Главком».

Відразу п'ятеро українських тенісисток вийшли вчора, 25 травня, та сьогодні, 26 травня, на корті.

Еліна Світоліна, Юлія Стародубцева та Даяна Ястремська зуміли здобути перемоги в своїх поєдинках. А от Марта Костюк та Анастасія Соболєва завершили боротьбу.

«Ролан Гаррос»

Перше коло

Марта Костюк – Сара Бейлек – 3:6, 1:6

Анастасія Соболєва – Діана Шнайдер – 6:7 (3:7), 2:6

Даяна Ястремська – Дестані Аява – 7:5, 6:1

Еліна Світоліна – Зейнеп Сенмез – 6:1, 6:1

Юлія Стародубцева – Тамара Корпач – 2:6, 6:1, 6:4

Також завтра відбудеться поєдинок першого кола Ангеліна Калініна (Україна) – Еліна Аванесян (Вірменія).

До слова, «нейтральна» російська тенісистка Поліна Кудерметова опублікувала в Instagram символ агресії проти України – георгіївську стрічку.

9 травня Кудерметова в Stories свого верифікованого профілю в Instagram опублікувала зображення російської військової символіки – так званої «георгіївської стрічки». Ця стрічка вже давно стала одним з символів російської агресії проти України.