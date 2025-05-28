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Світоліна розповіла про свою ненависть до Путіна

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Світоліна розповіла про свою ненависть до Путіна
Світоліна впевнена, що Путін має понести суворе покарання за свої дії
фото: AP

Світоліна: Я відчуваю ненависть не лише до правителя Путіна, а й до Росії

Перша ракетка України Еліна Світоліна розповіла про своє ставлення до російського диктатора Володимира Путіна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на YouTube-канал британського політику і бізнесмена Майкла Ешкрофта.

«Я відчуваю ненависть не лише до правителя Путіна, а й до Росії. Це дуже важке для мене почуття – суміш болю, злості, печалі. Усе це дуже глибоко. Не впевнена, що коли-небудь зміню свою думку. До кінця моїх днів відчуватиму це. Він завдав Україні, нашим сім'ям, нашим людям», – сказала Еліна.

Світоліна впевнена, що Путін має понести суворе покарання за свої дії.

Нагадаємо, Еліна Світоліна, Юлія Стародубцева та Даяна Ястремська зуміли здобути перемоги в своїх стартових поєдинках. А от Марта Костюк та Анастасія Соболєва завершили боротьбу.

«Ролан Гаррос»

Перше коло

  • Марта Костюк – Сара Бейлек – 3:6, 1:6
  • Анастасія Соболєва – Діана Шнайдер – 6:7 (3:7), 2:6
  • Даяна Ястремська – Дестані Аява – 7:5, 6:1
  • Еліна Світоліна – Зейнеп Сенмез – 6:1, 6:1
  • Юлія Стародубцева – Тамара Корпач – 2:6, 6:1, 6:4
  • Ангеліна Калініна – Еліна Аванесян – 6:1, 6:2

До слова, «нейтральна» російська тенісистка Поліна Кудерметова опублікувала в Instagram символ агресії проти України – георгіївську стрічку.

9 травня Кудерметова в Stories свого верифікованого профілю в Instagram опублікувала зображення російської військової символіки – так званої «георгіївської стрічки». Ця стрічка вже давно стала одним з символів російської агресії проти України.

Теги: теніс путін Еліна Світоліна

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