Калініна сенсаційно розгромила ексросіянку у першому колі «Ролан Гаррос»

Наступна суперниця українки визначиться у протистоянні Лоїс Буассон – Елізе Мертенс

Українська тенісистка Ангеліна Калініна сьогодні, 27 травня, здобула впевнену перемогу у першому колі «Ролан Гаррос». Про це повідомляє «Главком».

Першою суперницею Ангеліни на турнірі стала екросіянка Еліна Аванесян, яка наразі представляє Вірменію. Саме Аванесян, на думку букмекерів була фавориткою поєдинку.

Однак, Ангеліна здобула розгромну перемогу в двох сетах – 6:1, 6:2.

Наступна суперниця українки визначиться у протистоянні Лоїс Буассон – Елізе Мертенс.

Нагадаємо, Еліна Світоліна, Юлія Стародубцева та Даяна Ястремська зуміли здобути перемоги в своїх стартових поєдинках. А от Марта Костюк та Анастасія Соболєва завершили боротьбу.

«Ролан Гаррос»

Перше коло

Марта Костюк – Сара Бейлек – 3:6, 1:6

Анастасія Соболєва – Діана Шнайдер – 6:7 (3:7), 2:6

Даяна Ястремська – Дестані Аява – 7:5, 6:1

Еліна Світоліна – Зейнеп Сенмез – 6:1, 6:1

Юлія Стародубцева – Тамара Корпач – 2:6, 6:1, 6:4

Ангеліна Калініна – Еліна Аванесян – 6:1, 6:2

До слова, «нейтральна» російська тенісистка Поліна Кудерметова опублікувала в Instagram символ агресії проти України – георгіївську стрічку.

9 травня Кудерметова в Stories свого верифікованого профілю в Instagram опублікувала зображення російської військової символіки – так званої «георгіївської стрічки». Ця стрічка вже давно стала одним з символів російської агресії проти України.