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The Ring оновив рейтинг суперважкої ваги: хто претендує на пояси Усика

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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The Ring оновив рейтинг суперважкої ваги: хто претендує на пояси Усика
Усик є абсолютним чемпіоном світу з боксу

Перше місце рейтингу наразі займає британець Тайсон Ф'юрі

Авторитетне видання The Ring представило оновлений рейтинг найкращих боксерів світу в надважкій вазі. Про це повідомляє «Главком».

Британський ексчемпіон світу Даніель Дюбуа, який програв у бою-реванші українцю Олександру Усіку, перемістився на четвертий рядок. Перше місце наразі займає інший британець Тайсон Ф'юрі, який оголосив про завершення кар'єри.

Рейтинг найкращих боксерів надважкої ваги від The Ring

Чемпіон: Олександр Усік (Україна);
1. Тайсон Ф'юрі (Великобританія);
2. Джозеф Паркер (Нова Зеландія);
3. Агіт Кабайєл (Німеччина);
4. Даніель Дюбуа (Велика Британія);
5. Ентоні Джошуа (Велика Британія);
6. Філіп Хргович (Хорватія);
7. Фабіо Вордлі (Великобританія);
8. Чжан Чжилей (Китай);
9. Мартін Баколе (Демократична Республіка Конго);
10. Ефе Аджагба (Нігерія).

Нагадаємо, Олександр Усик здобув перемогу нокаутом у бою-реванші проти Даніеля Дюбуа, який відбувся на стадіоні «Вемблі» в Лондоні. Поєдинок став центральною подією боксерського вечора та мав статус бою за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. Усик захищав титули WBA, WBO та WBC, а Дюбуа вийшов на ринг із поясом IBF.

З самого початку поєдинку суперники демонстрували активну роботу ногами й точність джебів. Усик зумів кілька разів влучити в щелепу британця наприкінці першого раунду. У другому раунді українець пропустив прямий удар, але швидко відповів потужною серією в корпус, а згодом притиснув суперника до канатів і знову влучив у голову.

Третій раунд розпочався з точних ударів у виконанні Дюбуа, однак Усик не залишився у боргу – кілька разів влучив прямим лівим по щелепі. У четвертому раунді боксери більше вичікували, хоча обмін джебами тривав, а Усик намагався пробити захист суперника серіями ударів.

Ключовим став п’ятий раунд, під час якого Усик провів серію результативних ударів, завершивши її нокаутом, який став вирішальним. Таким чином, Олександр Усик здобув свою 24-ту перемогу на професійному ринзі, з яких 15 – нокаутом, і став абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі.

Після блискавичкої перемоги Олександра Усика у бою-реванші проти Даніеля Дюбуа, який відбувся на стадіоні «Вемблі» в Лондоні, наш боксер подякував українським захисникам.

«Хочу подякувати всім хлопцям, які боронять Україну. Отримав повідомлення від багатьох підрозділів, які боронять Україну. Слава Україні!» – сказав Усик.

Теги: Тайсон Ф'юрі Олександр Усик рейтинг Ентоні Джошуа Джозеф Паркер Джозеф Паркер Даніель Дюбуа бокс

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