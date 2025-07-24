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Усик після перемоги над Дюбуа отримав золотий IPhone

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Усик після перемоги над Дюбуа отримав золотий IPhone
Усик отримав розкішний подарунок – унікальну версію iPhone 16 Pro Max

Задня панель пристрою, власником якого став Усик, інкрустована 24-каратним золотом

Олександр Усик став власником унікальної версії iPhone 16 Pro Max. Про це повідомляє «Главком».

Після видовищної перемоги у реванші над Даніелем Дюбуа Олександр Усик не лише здобув звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі, а й отримав розкішний подарунок від Aurum Edition – унікальну версію iPhone 16 Pro Max.

Смартфон виконано в ексклюзивному дизайні: задня панель пристрою інкрустована 24-каратним золотом. Декор підкреслює досягнення Усика – на корпусі розміщено емблему його промоушена, напис Undisputed, що символізує володіння всіма чотирма чемпіонськими титулами, а також логотип культового боксерського видання The Ring.

Нагадаємо, Олександр Усик здобув перемогу нокаутом у бою-реванші проти Даніеля Дюбуа, який відбувся на стадіоні «Вемблі» в Лондоні. Поєдинок став центральною подією боксерського вечора та мав статус бою за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. Усик захищав титули WBA, WBO та WBC, а Дюбуа вийшов на ринг із поясом IBF.

З самого початку поєдинку суперники демонстрували активну роботу ногами й точність джебів. Усик зумів кілька разів влучити в щелепу британця наприкінці першого раунду. У другому раунді українець пропустив прямий удар, але швидко відповів потужною серією в корпус, а згодом притиснув суперника до канатів і знову влучив у голову.

Третій раунд розпочався з точних ударів у виконанні Дюбуа, однак Усик не залишився у боргу – кілька разів влучив прямим лівим по щелепі. У четвертому раунді боксери більше вичікували, хоча обмін джебами тривав, а Усик намагався пробити захист суперника серіями ударів.

Ключовим став п’ятий раунд, під час якого Усик провів серію результативних ударів, завершивши її нокаутом, який став вирішальним. Таким чином, Олександр Усик здобув свою 24-ту перемогу на професійному ринзі, з яких 15 – нокаутом, і став абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі.

Після блискавичкої перемоги Олександра Усика у бою-реванші проти Даніеля Дюбуа, який відбувся на стадіоні «Вемблі» в Лондоні, наш боксер подякував українським захисникам.

«Хочу подякувати всім хлопцям, які боронять Україну. Отримав повідомлення від багатьох підрозділів, які боронять Україну. Слава Україні!» – сказав Усик.

Теги: Олександр Усик бокс

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