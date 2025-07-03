Названо фракцію Верховної Ради, депутати якої найбільш активні у соцмережах (графіка)

Лише в Instagram та TikTok «ЄС» поступається нардепам від «Слуги народу»

Фракція Порошенка перемогла політичних конкурентів у більшості соціальних мереж, популярних серед українців

У чотирьох з шести проаналізованих соцмереж лідером серед фракцій у Верховній Раді за кількістю підписників виявилася «Європейська Солідарність» – попри те, що в парламенті вона представлена всього 27 депутатами. Про це йдеться у матеріалі Руху «Чесно» «Королі інстаграмів. Рейтинг депутатів за популярністю у соцмережах», передає «Главком».

Зазначається, що лише в Instagram та TikTok «ЄС» поступається нардепам від «Слуги народу», що має найбільшу фракцію у Верховній Раді – 231 нардеп станом на початок липня цього року.

Найчастіше народні обранці мають саме Facebook-сторінки. Вони є у 316 нардепів, однак 16 таких акаунтів – неактивні, тобто такі на яких щонайменше за останній рік не було публікацій.

На противагу Facebook, YouTube не користується такою популярністю серед політиків: серед 137 наявних акаунтів, регулярні відео публікує лише 41 нардеп. Багато сторінок створювались саме напередодні виборів і слугували радше майданчиком для піару, ніж каналом постійної комунікації. Це особливо помітно серед депутатів «Слуги народу»: у багатьох останні відео датуються ще 2020 роком, мають невелику кількість переглядів і зазвичай містять «звітні» ролики про досягнення на окрузі.

Цікаво те, що лідери партій не завжди мають більшу кількість підписників у соцмережах, ніж рядові нардепи. Проте виключенням є лідерка «Батьківщини».

Наприклад, YouTube-канал Юлії Тимошенко налічує понад 150 тис. підписників і є найуспішнішим серед колег по фракції. Її відео мають в рази більші перегляди, ніж кількість підписників. Рух «Чесно» зазначає, що у такому випадку логічно припустити, що перегляди неорганічні, а накручені прямою або ж прихованою рекламою. Примітно, що один із останніх роликів Тимошенко із назвою «Хто позбавляє Україну майбутнього і як це зупинити?» активно поширювався Telegram-каналами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, хто із нардепів найактивніший у Twitter. Рейтинг парламентарів – «амбасадорів» України очолила народна депутатка Леся Василенко («Голос»).