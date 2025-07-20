Усик нокаутував Дюбуа та став абсолютним чемпіоном світу

Ключовим став п’ятий раунд, під час якого Усик провів серію результативних ударів, завершивши її нокаутом, який став вирішальним

Олександр Усик здобув перемогу нокаутом у бою-реванші проти Даніеля Дюбуа, який відбувся на стадіоні «Вемблі» в Лондоні. Поєдинок став центральною подією боксерського вечора та мав статус бою за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. Усик захищав титули WBA, WBO та WBC, а Дюбуа вийшов на ринг із поясом IBF, передає «Главком».

З самого початку поєдинку суперники демонстрували активну роботу ногами й точність джебів. Усик зумів кілька разів влучити в щелепу британця наприкінці першого раунду. У другому раунді українець пропустив прямий удар, але швидко відповів потужною серією в корпус, а згодом притиснув суперника до канатів і знову влучив у голову.

Третій раунд розпочався з точних ударів у виконанні Дюбуа, однак Усик не залишився у боргу – кілька разів влучив прямим лівим по щелепі. У четвертому раунді боксери більше вичікували, хоча обмін джебами тривав, а Усик намагався пробити захист суперника серіями ударів.

Ключовим став п’ятий раунд, під час якого Усик провів серію результативних ударів, завершивши її нокаутом, який став вирішальним. Таким чином, Олександр Усик здобув свою 24-ту перемогу на професійному ринзі, з яких 15 – нокаутом, і став абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі.

Раніше ми писали, що чемпіон світу з боксу Олександр Усик щоразу використовує публічні майданчики, аби привернути увагу до війни в Україні. Напередодні бою за звання абсолютного чемпіона світу проти Даніеля Дюбуа він знову засудив злочини Росії, пише «Главком» з посиланням на Ready to Fight.

Медіатиждень у Лондоні боксер розпочав із символічної акції – презентації відновленої мозаїки «Боривітер» на Трафальгарській площі. Таким чином Усик нагадав міжнародній спільноті про трагедії, які щодня відбуваються на його батьківщині.

«Це ще один шанс сказати світові, що коїться в Україні. Росія вбиває моїх співгромадян, руйнує домівки, школи, лікарні – цивільну інфраструктуру. Це не військові об’єкти. Я хочу, щоб люди відкрили очі: Росія прагне не лише Україну, вона хоче заволодіти всім світом», – наголосив Усик.