Як користувачі соцмереж жартують про бій Усик – Дюбуа: добірка найкращих мемів

Інтернет-гумористи жартують, що Усик вимкнув світло Дюбуа

Сьогодні, 20 липня, український боксер Олександр Усик вдруге здолав британця Даніеля Дюбуа та вдруге став абсолютним чемпіоном світу у суперважкій вазі. Як інформує «Главком», цю подію не оминули своєю увагою користувачі соціальних мереж.

Особливо від інтернет-гумористів «дісталося» Дюбуа, якому Усик, за їхньою версією, «вимкнув світло».

Також у мережі жартують з фрази Усика англійською «Don't push the horses», що в перекладі на українську означає «Не жени коней». Це словосполучення Олександра, яке він сказав на пресконференції, відразу набуло популярності.

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Нагадаємо, Олександр Усик здобув перемогу нокаутом у бою-реванші проти Даніеля Дюбуа, який відбувся на стадіоні «Вемблі» в Лондоні. Поєдинок став центральною подією боксерського вечора та мав статус бою за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. Усик захищав титули WBA, WBO та WBC, а Дюбуа вийшов на ринг із поясом IBF.

З самого початку поєдинку суперники демонстрували активну роботу ногами й точність джебів. Усик зумів кілька разів влучити в щелепу британця наприкінці першого раунду. У другому раунді українець пропустив прямий удар, але швидко відповів потужною серією в корпус, а згодом притиснув суперника до канатів і знову влучив у голову.

Третій раунд розпочався з точних ударів у виконанні Дюбуа, однак Усик не залишився у боргу – кілька разів влучив прямим лівим по щелепі. У четвертому раунді боксери більше вичікували, хоча обмін джебами тривав, а Усик намагався пробити захист суперника серіями ударів.

Ключовим став п’ятий раунд, під час якого Усик провів серію результативних ударів, завершивши її нокаутом, який став вирішальним. Таким чином, Олександр Усик здобув свою 24-ту перемогу на професійному ринзі, з яких 15 – нокаутом, і став абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі.

Після блискавичкої перемоги Олександра Усика у бою-реванші проти Даніеля Дюбуа, який відбувся на стадіоні «Вемблі» в Лондоні, наш боксер подякував українським захисникам.

«Хочу подякувати всім хлопцям, які боронять Україну. Отримав повідомлення від багатьох підрозділів, які боронять Україну. Слава Україні!» – сказав Усик.