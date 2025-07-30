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Боксерський поєдинок завершився скандалом: тренер намагався задушити арбітра

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Боксерський поєдинок завершився скандалом: тренер намагався задушити арбітра
Тренер схопив арбітра за горло і почав його душити – їх довелося розбороняти представникам обох боксерів

Тренер Хамза Авезов наприкінці другого раунду вибіг на ринг і напав на суддю поєдинку

Фінальний поєдинок чемпіонату Європи з боксу (до 75 кг) серед школярів між азербайджанцем Юсіфом Агакішиєвим та сербом Віктором Майсторовичем завершився гучним скандалом. Про це повідомляє «Главком».

Тренер азербайджанця Хамза Авезов наприкінці другого раунду вибіг на ринг і напав на суддю поєдинку з Північної Македонії Стефана Цубалевскі.

Чоловік схопив арбітра за горло і почав його душити – їх довелося розбороняти представникам обох боксерів.

За підсумком інциденту Агакішиєв та його тренер були дискваліфіковані.

Федерація боксу Азербайджану вже засудила поведінку Авезова. Разом з тим, у федерації вважають, що суддя упереджено судив бій і позбавив азербайджанського спортсмена перемоги.

«Я був сильнішим за суперника і міг виграти бій. Але судді ухвалили інше рішення. Мій тренер не витримав і вибіг на ринг. Мій суперник був місцевим – сталася несправедливість», – заявив Агакішиєв

Варто зазначити, що чемпіонат Європи з боксу проходив у Сербії.

Нагадаємо, чотириразова олімпійська чемпіонка норвезька лижниця Терезе Йохауг повідомила, що чекає на другу дитину

«Непрості інтервальні тренування та важке дихання, але відчуття гарні! Ми з нетерпінням чекаємо на поповнення на початку січня», – підписала публікацію Йохауг.

37-річна Йохауг та її чоловік Нільс Якоб Хофф виховують доньку, яка народилася у 2023 році.

Теги: бокс тренер скандал спорт

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