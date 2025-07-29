Прокол Залужного

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У минулому скликанні був народний депутат-військовий, якого я трохи консультувала з медіа питань. Соціальний ліфт вивіз його в парламент прямо з окопу, бо одна з політичних сил зробила заміри в його рідному місті і неочікувано виявила якогось чувака з прям конкретним рейтингом.

Кмітливі політтехнологи витягнули його з окопу на вибори і вже за кілька місяців він зняв піксель та надів діловий костюм, щоб ходити на роботу на Грушевського.

А за рік від його рейтингу залишилися крихти. А от антирейтинг в рідному місті виявився прямо таким, що в наступне скликання можна було потрапити лише за списками.

Чому? Бо у виборців було очікування, що люди, що бачили своїми очима війну, будуть більш рішучі і більш категоричні, візьмуть владу у жорсткий кулак і наведуть лад у країні. А вони надягнули костюми і розчинилися серед інших.

Я впевнена, що та народна любов і захмарний рейтинг, який коштував Залужному посади Головнокомандувача, сформувався за рахунок двох факторів – перемоги на полі бою та його мовчання в ефірі. Коли рейтинг тільки почав зростати, йому закрили рота, і це спричинило зворотній ефект – народ почав додумувати та ідеалізувати. Бо в темні часи всім потрібна надія і герой. І коли він мовчав, стало здаватися, що він потужний у всьому – і в економіці, і у державному управлінні, і у гуманітарній політиці.

А тепер увага питання? Виборці, що закохалися в людяного і простого генерала, чи буде працювати їхня емпатія на «Джеймса Бонда» з глянцевого журналу, який говорить про невідомого їм Бертрана Рассела? Чи близький він до того образу, який їх зачарував три роки тому?

Я не розумію піарників, які натягують на людину маркетинговий образ і розраховують, що завтра це конвертується в голоси. Людину треба відчути. Поговорити з нею на всі теми кілька днів поспіль. Про дитинство, про захоплення, про перший успіх та про перші поразки. А потім запропонувати як його, справжнього, підсилити. А не ліпити з уже сформованої сильної людини щось нове, чуже навіть йому.

Я насправді дуже симпатизую Залужному і мені хотілося б, щоб він спробував себе у політиці. Але з цими піарниками це виглядає не дуже. Тільки якщо це не люди, яким поставили завдання його обнулити.