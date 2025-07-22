Головна Київ Новини
search button user button menu button

Поліція затримала киянина, який відкрив стрілянину, святкуючи перемогу Усика

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Поліція затримала киянина, який відкрив стрілянину, святкуючи перемогу Усика
Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, чоловік вирішив емоційно відзначити перемогу українського спортсмена, здійснивши шість пострілів із травматичного пістолета
фото: поліція Києва/Facebook

Правоохоронці отримали виклик на місце інциденту від місцевих жителів, яких налякав звук пострілів посеред ночі

Столичні правоохоронці повідомили про підозру у хуліганстві чоловіку, який відкрив стрілянину посеред ночі поряд із багатоповерхівками у Дарницькому районі Києва. Як пояснив правоохоронцям підозрюваний, так він вирішив відзначити перемогу українського спортсмена. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліції Києва.

Правоохоронці повідомили, що отримали виклик на місце інциденту від місцевих жителів, яких налякав звук пострілів посеред ночі. За версією слідства, стрілянину відкрив місцевий киянин, який дивився спортивну трансляцію в альтанці поруч із будинком.

«Після завершення ефіру, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, він вирішив емоційно відзначити перемогу українського спортсмена, здійснивши шість пострілів із травматичного пістолета: чотири – в повітря, ще два – в дерево, чим налякав місцевих мешканців», – йдеться у повідомленні.

36-річного киянина затримано, йому інкримінують хуліганство
36-річного киянина затримано, йому інкримінують хуліганство
фото: поліція Києва/Facebook

На місці інциденту у поліції Києва розповіли, що слідчі вилучили зброю та гільзи й направили на експертизу, а 36-річного киянина затримали, йому інкримінують хуліганство. За скоєне правопорушення чоловікові загрожує до п'яти років в'язниці.

Слідчі вилучили зброю та гільзи й направили на експертизу
Слідчі вилучили зброю та гільзи й направили на експертизу
фото: поліція Києва/Facebook

У поліції Києва не зазначають, перемогу якого українського спортсмена відсвяткував стріляниною житель столиці, та ввечері 19 липня (за київським часом вночі 20 липня) на лондонському стадіоні «Вемблі» відбувався боксерський поєдинок між українцем Олександром Усиком і британцем Даніелем Дюбуа. Олександр Усик здобув перемогу нокаутом у бою-реванші проти Даніеля Дюбуа. Поєдинок став центральною подією боксерського вечора та мав статус бою за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. Усик захищав титули WBA, WBO та WBC, а Дюбуа вийшов на ринг із поясом IBF.

Ключовим став п’ятий раунд, під час якого Усик провів серію результативних ударів, завершивши її нокаутом, який став вирішальним. Таким чином, Олександр Усик здобув свою 24-ту перемогу на професійному ринзі, з яких 15 – нокаутом, і став абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі.

Читайте також:

Теги: реванш чоловік повітря соцмережі Київ стрілянина поліція Олександр Усик

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві 19-20 липня заплановані різноманітні культурні події
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 19-20 липня
18 липня, 14:11
РФ обстріляла Київ цієї ночі
У Києві зросла кількість постраждалих внаслідок атаки
10 липня, 05:20
Послуги сервісних центрів МВС без черг – прокурори повідомили про підозру киянину, який за винагороду допомагав перереєстровувати автомобілі та отримувати нові номери
Номерні знаки за 3,5 тис. грн. Киянин отримав підозру у втручанні в роботу сервісних центрів МВС
8 липня, 14:53
Дорожні служби ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття струменево-ін’єкційним методом
На Подолі рух транспорту низкою вулиць буде обмежено до 12 липня
4 липня, 17:28
Такий вигляд має багатоповерхівка в Києві після ворожої атаки
Київ: Кличко назвав кількість постраждалих після нічної атаки (оновлено)
4 липня, 08:23
Загалом до робіт залучалось близько 100 осіб та 29 одиниць рятувальної та інженерної техніки
Удар по Києву 23 червня. Аварійно-відновлювальні роботи завершено
26 червня, 14:56
Під Варшавою сталась ДТП з українцями
У Польщі мікроавтобус врізався у вантажівку: обидва водії – українці
25 червня, 04:45
За словами генерала Малюка, особовий склад не дислокується в головному офісі СБУ
Російські спецслужби намагалися підірвати центральний офіс СБУ. Малюк розкрив деталі
23 червня, 15:51
Проректор університету повідомив, що в будівлі університету повибивало вікна
У Києві ракета пошкодила спорткомплекс, навчальні корпуси та гуртожитки КПІ
23 червня, 11:11

Новини

На Київщині на трьох пляжах виявлено перевищення кишкової палички. Де можна купатися
На Київщині на трьох пляжах виявлено перевищення кишкової палички. Де можна купатися
Поліція затримала киянина, який відкрив стрілянину, святкуючи перемогу Усика
Поліція затримала киянина, який відкрив стрілянину, святкуючи перемогу Усика
Прокуратура вимагає привести до належного стану пам’ятку «Будинок з хлібною лавкою»
Прокуратура вимагає привести до належного стану пам’ятку «Будинок з хлібною лавкою»
На 43-му році пішла з життя актриса театру Франка
На 43-му році пішла з життя актриса театру Франка
У Києві з 22 по 27 липня відбудуться продуктові ярмарки: перелік адрес
У Києві з 22 по 27 липня відбудуться продуктові ярмарки: перелік адрес
Мародерство на Лук'янівці після обстрілу? Поліція Києва спростовує фейк, який шириться в ЗМІ
Мародерство на Лук'янівці після обстрілу? Поліція Києва спростовує фейк, який шириться в ЗМІ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
265K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 липня: ситуація на фронті
105K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 липня 2025
50K
На 43-му році пішла з життя актриса театру Франка
9362
Генпрокурор заявив про викриття гендиректора «Лісів України»
5564
Смертельна ДТП у Києві: підозрюваним виявився син зрадника України Андрія Молочного
3535
Передача Україні ЗРК Patriot і європейський фонд допомоги – багатовекторна операція Білого дому

Новини

22 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
21 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Сьогодні День пророка Іллі: історія свята, традиції, значення імені, заборони та привітання
20 липня, 00:23
20 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20 липня, 00:01
Словенія легалізувала евтаназію
18 липня, 21:50
18 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 липня, 00:01

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua