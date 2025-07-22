Поліція затримала киянина, який відкрив стрілянину, святкуючи перемогу Усика

Правоохоронці отримали виклик на місце інциденту від місцевих жителів, яких налякав звук пострілів посеред ночі

Столичні правоохоронці повідомили про підозру у хуліганстві чоловіку, який відкрив стрілянину посеред ночі поряд із багатоповерхівками у Дарницькому районі Києва. Як пояснив правоохоронцям підозрюваний, так він вирішив відзначити перемогу українського спортсмена. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліції Києва.

Правоохоронці повідомили, що отримали виклик на місце інциденту від місцевих жителів, яких налякав звук пострілів посеред ночі. За версією слідства, стрілянину відкрив місцевий киянин, який дивився спортивну трансляцію в альтанці поруч із будинком.

«Після завершення ефіру, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, він вирішив емоційно відзначити перемогу українського спортсмена, здійснивши шість пострілів із травматичного пістолета: чотири – в повітря, ще два – в дерево, чим налякав місцевих мешканців», – йдеться у повідомленні.

36-річного киянина затримано, йому інкримінують хуліганство фото: поліція Києва/Facebook

На місці інциденту у поліції Києва розповіли, що слідчі вилучили зброю та гільзи й направили на експертизу, а 36-річного киянина затримали, йому інкримінують хуліганство. За скоєне правопорушення чоловікові загрожує до п'яти років в'язниці.

Слідчі вилучили зброю та гільзи й направили на експертизу фото: поліція Києва/Facebook

У поліції Києва не зазначають, перемогу якого українського спортсмена відсвяткував стріляниною житель столиці, та ввечері 19 липня (за київським часом вночі 20 липня) на лондонському стадіоні «Вемблі» відбувався боксерський поєдинок між українцем Олександром Усиком і британцем Даніелем Дюбуа. Олександр Усик здобув перемогу нокаутом у бою-реванші проти Даніеля Дюбуа. Поєдинок став центральною подією боксерського вечора та мав статус бою за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. Усик захищав титули WBA, WBO та WBC, а Дюбуа вийшов на ринг із поясом IBF.

Ключовим став п’ятий раунд, під час якого Усик провів серію результативних ударів, завершивши її нокаутом, який став вирішальним. Таким чином, Олександр Усик здобув свою 24-ту перемогу на професійному ринзі, з яких 15 – нокаутом, і став абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі.