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    Тимановська, яку намагалися депортувати з Олімпіади, продала медаль на аукціоні

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    Крістіна Тимановська допомагає спортсменам - Тимановська, яку намагалися депортувати з Олімпіади, продала медаль на аукціоні
    Крістіна Тимановська допомагає спортсменам
    Фото з відкритих джерел

    Білоруська легкоатлетка направить кошти на підтримку спортсменів

    Срібна медаль білоруської легкоатлетки Крістіни Тимановської, яку вона виставила на продаж 9 серпня, була продана на аукціоні eBay за $21 тис. Нагороду Тімановська завоювала на ІІ Європейських іграх 2019 року в Мінську на дистанції 100 метрів.

    Всі кошти від продажу медалі, за словами Тимановської, будуть перераховані в Білоруський фонд спортивної солідарності.

    «Я дуже щаслива, що ми змогли продати медаль. Навіть не очікувала, що її придбають за таку суму. Покупця поки не знаю, але хотіла б з ним познайомитися. Сума дуже велика, і ми направимо її на добру справу: на допомогу мені і постраждалим спортсменам, на їхню підготовку, на змагання», – цитує Тимановську телеграм-канал Фонду спортивної солідарності.

    Спринтерка Крістіна Тимановська розкритикувала тренерський штаб після пропозиції виступити в естафеті 4х400 м. Після цього її відзаявили з Олімпійських ігор у Токіо, де вона мала виступити на дистанції 200 м, і мали намір терміново відправити до Білорусі. Однак в аеропорту спортсменка звернулася за допомогою до японської поліції.

    Раніше білоруським спортсменам заборонили виїжджати на змагання за кордон.

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    Теги: Олімпіада
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    Тимановська, яку намагалися депортувати з Олімпіади, продала медаль на аукціоні