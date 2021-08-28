Тимановська, яку намагалися депортувати з Олімпіади, продала медаль на аукціоні

Білоруська легкоатлетка направить кошти на підтримку спортсменів

Срібна медаль білоруської легкоатлетки Крістіни Тимановської, яку вона виставила на продаж 9 серпня, була продана на аукціоні eBay за $21 тис. Нагороду Тімановська завоювала на ІІ Європейських іграх 2019 року в Мінську на дистанції 100 метрів.

Всі кошти від продажу медалі, за словами Тимановської, будуть перераховані в Білоруський фонд спортивної солідарності.

«Я дуже щаслива, що ми змогли продати медаль. Навіть не очікувала, що її придбають за таку суму. Покупця поки не знаю, але хотіла б з ним познайомитися. Сума дуже велика, і ми направимо її на добру справу: на допомогу мені і постраждалим спортсменам, на їхню підготовку, на змагання», – цитує Тимановську телеграм-канал Фонду спортивної солідарності.

Спринтерка Крістіна Тимановська розкритикувала тренерський штаб після пропозиції виступити в естафеті 4х400 м. Після цього її відзаявили з Олімпійських ігор у Токіо, де вона мала виступити на дистанції 200 м, і мали намір терміново відправити до Білорусі. Однак в аеропорту спортсменка звернулася за допомогою до японської поліції.

Раніше білоруським спортсменам заборонили виїжджати на змагання за кордон.