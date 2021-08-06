Тренерів Тимановської вислали з Олімпійського селища в Токіо

Причетних до скандалу з білоруською спортсменкою позбавили акредитації

Міжнародний олімпійський комітет позбавив акредитації та вислав з Олімпійського селища білоруських тренерів Юрія Моїсевіча та Артура Шумака через ситуацію з легкоатлеткою Крістіною Тимановською. Про це повідомляє пресслужба організації.

Рішення, як відзначається, було прийнято заради благополуччя білоруських спортсменів. Пізніше двом тренерам дадуть можливість висловити свою версію події.

Тимановська, нагадаємо, мала виступити в Токіо на дистанції 100 і 200 метрів. Уже в Японії бігунка була включена до складу естафети 4х400 метрів. У соцмережах спортсменка обурилася несподіваним тренерським рішенням, тому що не спеціалізується на цій дистанції. В результаті цієї війни атлетку спробували депортувати на батьківщину, відкликавши заявку на участь в Іграх. Міжнародний олімпійський комітет взяв ситуацію під контроль. Після інциденту Тимановська отримала гуманітарну візу Польщі. Зараз вона там і знаходиться.

Також вона повідомила, що отримала підтримку від українських спортсменів.

Крім Тимановсткої, ще двоє спортсменів відмовилися повертатися в Білорусь.

Раніше у Євросоюзі звинуватили Лукашенка в порушенні олімпійського перемир’я.