Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Титулована кримська боксерка накурила орангутана вейпом (відео)

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Титулована кримська боксерка накурила орангутана вейпом (відео)
Лучкіна опублікувала відео з твариною, яку вона накурює, у соцмережі

Дівчині загрожує штраф за дрібне хуліганство

Боксерка із анексованого Сімферополя Анастасія Лучкіна накурила орангутана вейпом у кримському зоопарку. Про це повідомляє «Главком».

Спортсменка опублікувала відео з твариною, яку вона накурює, у соцмережі.

Анастасія Лучкіна гуляла парком «Тайган». Дівчина чомусь вирішила дати покурити вейп орангутану Дані.

У «Тайгані» розповіли, що тварину оглянули лікарі, з нею все добре. Орангутани довіряють людям, тому повторюють їхні вчинки.

Вирішується питання про те, щоб оштрафувати дівчину за дрібне хуліганство та запровадити для неї довічну заборону відвідувати «Тайган».

Лучкіна є кандидаткою у майстри спорту Росії з боксу, багаторазовою переможницею та призеркою різних змагань.

Як повідомлялося, шоста ракетка світу росіянка Мірра Андрєєва лайкала дописи про діяльність пропутінської організації «Народний фронт», яка допомагає окупантам.

Мірра Андрєєва лайкала дописи багаторазового призера чемпіонатів Росії з гірськолижного спорту Антона Єнджиєвського.

Антон Єнджиєвський – активіст організації «Народний фронт», яка за підтримку війни перебуває під санкціями ЄС, Канади, Швейцарії та України. Зокрема, він публікував у своєму Instagram фотографії про те, як він надсилав допомогу російським окупантам.

Єнджиєвський також брав участь у пропагандистських заходах, організованих «Народним фронтом». Мірра Андрєєва поставила лайки двом публікаціям на сторінці Антона про пропагандистські заходи, організовані підсанкційною організацією.

Мірра Андрєєва та її сестра Еріка Андрєєва (посідає 102 місце у рейтингу WTA) також зробили кілька фотографій з Єнджиєвським та Миколою Олюніним.

У 2024 році Микола Олюнін був довіреною особою диктатора Володимира Путіна на президентських «виборах» у Росії.

Теги: тварини бокс Крим зоопарк

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Травмоване маля, яке отримало другий шанс, не пережило чергової пекельної ночі
У Центрі порятунку диких тварин на Київщині через обстріл загинуло лосеня
25 червня, 13:16
Кінолог Євген тренує Міру перед чергуванням на кордоні
Понад 50 виявлень вибухових речовин та зброї. Як службова вівчарка Міра працює на кордоні
17 червня, 02:00
Тигриця Даліла, яка була врятована з приватного екопарку в Харкові
У київському зоопарку тепер живуть пів тисячі врятованих від війни тварин
14 червня, 08:00
Дитинча бізона, яке народилося у столичному зоопарку під час війни
Стресують через війну. Директор київського зоопарку пояснив, як вибухи впливають на тварин
12 червня, 09:26
У Дніпрі та на півночі Чернігівщини зафіксували появу одних із найбільших ос у Європі
Найбільші оси Європи атакували міста України. Чи є привід для паніки – роз'яснює експерт
10 червня, 08:59
До оборудки зловмисники залучили пастуха – жителя села Розтоки та водія вантажного автомобіля підвищеної прохідності «ГАЗ-66» – жителя міста Рахів
На Закарпатті чоловіки намагалися перетнути кордон під «прикриттям» кіз та свиней
9 червня, 14:33
Організація Global Protection Cluster оновила карту на своєму вебсайті та запевнила, що вживатиме всіх необхідних заходів
Карта з російським Кримом: у Женеві стався скандал
3 червня, 19:04
СБУ втретє підірвала Кримський міст
У Керчі пролунали нові вибухи після підриву Кримського мосту
3 червня, 15:08
Спілка українців у Португалії просить Головну інспекцію освіти та науки перевірити джерела інформації, використані авторами підручника
Скандал в освіті Португалії: Українська громада вимагає прибрати карти з «російським» Кримом»
30 травня, 21:59

Новини

Титулована кримська боксерка накурила орангутана вейпом (відео)
Титулована кримська боксерка накурила орангутана вейпом (відео)
Світоліна стартувала на Вімблдоні з впевненої перемоги
Світоліна стартувала на Вімблдоні з впевненої перемоги
Українська арбітриня працюватиме на матчі-відкритті жіночого Євро з футболу
Українська арбітриня працюватиме на матчі-відкритті жіночого Євро з футболу
Сили оборони ліквідували російського окупанта та кандидата у майстри спорту з боксу
Сили оборони ліквідували російського окупанта та кандидата у майстри спорту з боксу
Україна здобула перше в історії командне золото на юніорських чемпіонатах світу
Україна здобула перше в історії командне золото на юніорських чемпіонатах світу
Чоловіча збірна України з волейболу покращила свої позиції у світовому рейтингу
Чоловіча збірна України з волейболу покращила свої позиції у світовому рейтингу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
254K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 червня: ситуація на фронті
127K
Охоронець Дуди приїхав в Україну із неоднозначним шевроном та викликав дискусію в мережі
99K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 червня 2025
73K
Штучний інтелект назвав рік смерті Путіна
20K
Кремль розкрив деталі можливої зустрічі Трампа і Путіна
15K
Полонені камерунці здивували розповіддю про те, як опинилися на війні проти України

Новини

Повітряна тривога в Києві тривала понад 6 год
Вчора, 04:59
27 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 червня, 00:05
Атака на українські міста, заяви лідерів на саміті НАТО: головне за ніч
25 червня, 05:57
Атака на Сумщину та Харків, Трамп оголосив про перемир'я між Ізраїлем та Іраном: головне за ніч
24 червня, 05:47
ТЦК повинні змінити своє обличчя. Сирський заявив про хвилю відряджень на передову
22 червня, 10:56
Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47

Прес-релізи

GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
26 червня, 09:05
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua