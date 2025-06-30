Титулована кримська боксерка накурила орангутана вейпом (відео)

Лучкіна опублікувала відео з твариною, яку вона накурює, у соцмережі

Дівчині загрожує штраф за дрібне хуліганство

Боксерка із анексованого Сімферополя Анастасія Лучкіна накурила орангутана вейпом у кримському зоопарку. Про це повідомляє «Главком».

Спортсменка опублікувала відео з твариною, яку вона накурює, у соцмережі.

Анастасія Лучкіна гуляла парком «Тайган». Дівчина чомусь вирішила дати покурити вейп орангутану Дані.

У «Тайгані» розповіли, що тварину оглянули лікарі, з нею все добре. Орангутани довіряють людям, тому повторюють їхні вчинки.

Вирішується питання про те, щоб оштрафувати дівчину за дрібне хуліганство та запровадити для неї довічну заборону відвідувати «Тайган».

Лучкіна є кандидаткою у майстри спорту Росії з боксу, багаторазовою переможницею та призеркою різних змагань.

Як повідомлялося, шоста ракетка світу росіянка Мірра Андрєєва лайкала дописи про діяльність пропутінської організації «Народний фронт», яка допомагає окупантам.

Мірра Андрєєва лайкала дописи багаторазового призера чемпіонатів Росії з гірськолижного спорту Антона Єнджиєвського.

Антон Єнджиєвський – активіст організації «Народний фронт», яка за підтримку війни перебуває під санкціями ЄС, Канади, Швейцарії та України. Зокрема, він публікував у своєму Instagram фотографії про те, як він надсилав допомогу російським окупантам.

Єнджиєвський також брав участь у пропагандистських заходах, організованих «Народним фронтом». Мірра Андрєєва поставила лайки двом публікаціям на сторінці Антона про пропагандистські заходи, організовані підсанкційною організацією.

Мірра Андрєєва та її сестра Еріка Андрєєва (посідає 102 місце у рейтингу WTA) також зробили кілька фотографій з Єнджиєвським та Миколою Олюніним.

У 2024 році Микола Олюнін був довіреною особою диктатора Володимира Путіна на президентських «виборах» у Росії.