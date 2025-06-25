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У Центрі порятунку диких тварин на Київщині через обстріл загинуло лосеня

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Центрі порятунку диких тварин на Київщині через обстріл загинуло лосеня
Травмоване маля, яке отримало другий шанс, не пережило чергової пекельної ночі
фото: Центр порятунку диких тварин/Facebook

Під час останнього обстрілу вибухова хвиля була настільки сильна, що у будівлях Центру повибивало вікна 

У ніч на 23 червня під час масованого обстрілу Києва та області в Центрі порятунку диких тварин загинуло лосеня. Про це повідомили на сторінці Центру у Facebook, інформує «Главком». 

«Наше травмоване маля, яке отримало свій другий шанс і разом з нами відчайдушно боролося за життя, не пережило чергової пекельної ночі», – йдеться у дописі.

Вибухова хвиля була настільки сильна, що у будівлях Центру повибивало вікна, тварини від страху побились об решітки вольєрів, а серце лосеняти не витримало шоку і зупинилося.

Серце лосеняти не витримало шоку і зупинилося
Серце лосеняти не витримало шоку і зупинилося
фото: Wild Animals Rescue Center/Facebook

«Попри всі наші зусилля, цього маленького життя більше немає. І важко словами передати весь розпач, коли невинні тварини стають жертвами страшної війни», – розповіли зоозахисники.

Нагадаємо, у ніч на 23 червня РФ атакувала Київ ракетами та «шахедами». Внаслідок чого є загиблі та постраждалі.

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Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що внаслідок російської атаки у Шевченківському районі спалахнув багатоквартирний будинок. 

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Також у Києві горіла будівля КПІ ім. Ігоря Сікорського. Як повідомлялося, внаслідок атаки на Київ було пошкоджено один із виходів зі станції метро «Святошин» та прилеглу територію.

До слова, один з мешканців зруйнованої внаслідок нічного обстрілу російських окупантів п'ятиповерхівки у Шевченківському районі Києва зміг самостійно вибратись з-під завалів, переживши справжнє диво. Чоловік, який проживав на п'ятому поверсі, розповів про жахливі миті, що стали його другим днем народження.

Також з-під завалів п’ятиповерхівки у Шевченківському районі Києва, в яку влучила російська ракета 23 червня, дістали живого кота. Тварина, що провела під руїнами 10 годин, нині їперебуває у ветеринарній лікарні. Врятувало кота те, що господар точно знав, де він був в момент атаки. 

Теги: Київ обстріл тварини

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