На Закарпатті чоловіки намагалися перетнути кордон під «прикриттям» кіз та свиней

Ухилянти заховалися у кузові вантажівки під речами пастухів. Поверху були ще свині, кози й теля

На Закарпатті прикордонники викрили переправників, які збиралися перевезти в Румунію чотирьох військовозобов’язаних чоловіків – двох жителів Вінниччини, жителя Волині та жителя Черкащини – під виглядом виїзду на випасання худоби. Як передає «Главком», про це повідомила Державна прикордонна служба.

До оборудки зловмисники залучили пастуха – жителя села Розтоки та водія вантажного автомобіля підвищеної прохідності «ГАЗ-66» – жителя міста Рахів.

«Обладнавши кузов вантажівки подвійним днищем, переправники наказали своїм клієнтам розміститися в утвореному просторі, а зверху завантажили речі, необхідні для облаштування місця проживання пастухів на полонині, а ще – три свині, дві кози та одне теля. У такому складі порушників повинні були підвезти до місця перетину кордону, а далі ті пішки повинні були рухатися в Румунію», – розповіли прикордонники.

За наданий «сервіс» ділки розраховували заробити з усіх своїх «підопічних» $18 тис. Під час огляду місця події та обшуку правоохоронці виявили і вилучили «ГАЗ-66», гроші в національній та іноземній валюті, мобільні телефони тощо.

Водія та пастуха затримали в порядку ст.208 КПК України. Обом чоловікам оголошено про підозру у вчиненні злочину. Чоловіків, які намагалися незаконно перетнути держкордон, притягнуто до адміністративної відповідальності.

Нагадаємо, правоохоронні органи затримали двох громадян Молдови, які влаштували турне до кордону військовозобов'язаному чоловіку у відсіку для інструментів. Пасажир заплатив $8 тис. за «прихований» проїзд рейсовим автобусом комерційної компанії, що здійснює перевезення до Молдови. Чоловіка сховали у відсіку для інструменту.

До слова, у Києві правоохоронці повідомили про підозру 40-річному чоловіку, який організував схему незаконного переправлення військовозобов'язаних через державний кордон України, та 28-річному киянину, який скористався його послугами. Також ми писали, що повідомлено про підозру вчительці одного із Вінницьких ліцеїв в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України.