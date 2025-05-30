Скандал в освіті Португалії: Українська громада вимагає прибрати карти з «російським» Кримом»

Українська громада в Португалії вимагає вилучити з підручників карти з «російським» Кримом та спотворену історію

Голова Спілки українців у Португалії Павло Садоха звернувся до Генеральної Інспекції освіти та науки Португалії з вимогою переглянути шкільні підручники з географії для 7 класу, де Крим позначено як територію Росії, а також спотворюється історія України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його звернення.

«З прикрістю повідомляємо, що на 11 році російської агресії проти України, всупереч офіційній політичній позиції Португальської республіки, міністерство освіти Португалії пропонує середнім школам в Португалії підручники з географії для учнів 7 року навчання, де визначає територію півострову Крим, як таку, що належить Росії, а не Україні», – зазначив Павло Садоха.

фото: Павло Садоха

Окрім того, Садоха заявляє, що в підручнику період з IX до XII століття, який охоплює території сучасної України та Росії, названо «Російським князівством». На думку Павла Садохи, це відображає російський історичний наратив, який Російська Федерація використовує для виправдання своєї агресії проти України. Він нагадує, що термін «Росія» був впроваджений лише у XVIII столітті, а до того територія сучасної Росії називалася «Царство Московське».

фото: Павло Садоха

«Ще прикріше, що цю інформацію нам надав біженець з України, який навчається на сьомому році в португальській школі і який переживає важку психологічну кризу через російську агресію і який був вимушений покинути свою Україну, своє середовище», – підкреслив Садоха.

фото: Павло Садоха

Садоха зауважив, що від початку російської агресії загинуло 622 дитини, 1924 було поранено, а 19 500 дітей примусово депортовано до Росії, Білорусі або на тимчасово окуповані території. Зазначається, що українські діти на окупованих Росією територіях змушені вчити історію, яка заперечує існування України та українського народу.

У зв'язку з цим, Спілка українців у Португалії просить Головну інспекцію освіти та науки перевірити джерела інформації, використані авторами підручника, та внести відповідні зміни, які відповідатимуть історичним фактам та міжнародному визнанню територій суверенних держав. Спілка також висловила готовність сприяти налагодженню співпраці між науковцями України та Португалії.

Нагадаємо, Іспанія та Португалія звернулися до Європейської комісії із закликом пришвидшити завершення будівництва електричного інтерконектора з Францією, що має об'єднати Піренейський півострів з основною енергосистемою Євросоюзу.