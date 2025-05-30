Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Скандал в освіті Португалії: Українська громада вимагає прибрати карти з «російським» Кримом»

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Скандал в освіті Португалії: Українська громада вимагає прибрати карти з «російським» Кримом»
Спілка українців у Португалії просить Головну інспекцію освіти та науки перевірити джерела інформації, використані авторами підручника
колаж: glavcom.ua

Українська громада в Португалії вимагає вилучити з підручників карти з «російським» Кримом та спотворену історію

Голова Спілки українців у Португалії Павло Садоха звернувся до Генеральної Інспекції освіти та науки Португалії з вимогою переглянути шкільні підручники з географії для 7 класу, де Крим позначено як територію Росії, а також спотворюється історія України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його звернення.

«З прикрістю повідомляємо, що на 11 році російської агресії проти України, всупереч офіційній політичній позиції Португальської республіки, міністерство освіти Португалії пропонує середнім школам в Португалії підручники з географії для учнів 7 року навчання, де визначає територію півострову Крим, як таку, що належить Росії, а не Україні», – зазначив Павло Садоха.

Скандал в освіті Португалії: Українська громада вимагає прибрати карти з «російським» Кримом» фото 1
фото: Павло Садоха

Окрім того, Садоха заявляє, що в підручнику період з IX до XII століття, який охоплює території сучасної України та Росії, названо «Російським князівством». На думку Павла Садохи, це відображає російський історичний наратив, який Російська Федерація використовує для виправдання своєї агресії проти України. Він нагадує, що термін «Росія» був впроваджений лише у XVIII столітті, а до того територія сучасної Росії називалася «Царство Московське».

Скандал в освіті Португалії: Українська громада вимагає прибрати карти з «російським» Кримом» фото 2
фото: Павло Садоха

«Ще прикріше, що цю інформацію нам надав біженець з України, який навчається на сьомому році в португальській школі і який переживає важку психологічну кризу через російську агресію і який був вимушений покинути свою Україну, своє середовище», – підкреслив Садоха.

Скандал в освіті Португалії: Українська громада вимагає прибрати карти з «російським» Кримом» фото 3
фото: Павло Садоха

Садоха зауважив, що від початку російської агресії загинуло 622 дитини, 1924 було поранено, а 19 500 дітей примусово депортовано до Росії, Білорусі або на тимчасово окуповані території. Зазначається, що українські діти на окупованих Росією територіях змушені вчити історію, яка заперечує існування України та українського народу.

У зв'язку з цим, Спілка українців у Португалії просить Головну інспекцію освіти та науки перевірити джерела інформації, використані авторами підручника, та внести відповідні зміни, які відповідатимуть історичним фактам та міжнародному визнанню територій суверенних держав. Спілка також висловила готовність сприяти налагодженню співпраці між науковцями України та Португалії.

Нагадаємо, Іспанія та Португалія звернулися до Європейської комісії із закликом пришвидшити завершення будівництва електричного інтерконектора з Францією, що має об'єднати Піренейський півострів з основною енергосистемою Євросоюзу. 

Читайте також:

Теги: Португалія Крим освіта

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Валун на мисі Алчак, на якому написали букви «Z» і «V» – символи повномасштабної агресії Росії проти України. Окупований Крим
Був курорт, а тепер режимний об’єкт. Як Росія перетворює Крим на мілітаризовану закриту територію
27 травня, 21:00
Португалія проводить свої треті загальні вибори за три роки
Парламентські вибори у Португалії: за даними екзитполів, лідирують правоцентристи
18 травня, 23:13
Юлія Гришина: Правоохоронні органи і Державна служба якості освіти отримали можливість більш інтенсивної роботи у сфері перевірки навчального процесу
Уряд посилить перевірку аспірантів. Нардепка пояснила, кого можуть відрахувати
14 травня, 18:00
У 2022 році росіяни вивезли обладнання Суспільне.Херсон та створили фейковий телеканал «Таврія»
Окупований Крим: росіяни вкрали українське обладнання з Херсонщини та запустили канал
12 травня, 11:05
Європейська федерація карате була проінформована про незаконний візит Шарафутдінова до Криму, однак вона проігнорувала цей факт
Російський каратист, який незаконно відвідував Крим, здобув «золото» чемпіонату Європи
10 травня, 14:53
Окупанти вирішили прикрити Крим від ударів дітьми
Окупанти вирішили прикрити Крим від ударів дітьми
9 травня, 06:56
Кримський міст перекрито через ракетну атаку
У Криму пролунали вибухи: росіяни повідомили про атаку ракетами «Нептун»
6 травня, 23:22
На території майбутньої експозиції вже визначено місця для садиб
В Музеї просто неба у Пирогові з'явиться кримськотатарська експозиція
6 травня, 09:40
Скасування військового параду на 9 травня є продовженням тенденції останніх років
Російська влада у Севастополі знову скасувала парад на 9 травня
5 травня, 14:47

Соціум

Скандал в освіті Португалії: Українська громада вимагає прибрати карти з «російським» Кримом»
Скандал в освіті Португалії: Українська громада вимагає прибрати карти з «російським» Кримом»
У Росії суд заборонив меми із Путіним, в яких його порівнюють з Гітлером
У Росії суд заборонив меми із Путіним, в яких його порівнюють з Гітлером
Наші в Польщі: знайомі, але не друзі. Дослідниця міграції розказала про інтеграцію українців у сусідній державі
Наші в Польщі: знайомі, але не друзі. Дослідниця міграції розказала про інтеграцію українців у сусідній державі
Журналісти назвали регіони РФ, які втратили найбільше солдат на війні в Україні
Журналісти назвали регіони РФ, які втратили найбільше солдат на війні в Україні
Дослідниця міграції б’є на сполох: ставлення поляків до українців різко змінилося
Дослідниця міграції б’є на сполох: ставлення поляків до українців різко змінилося
У Чехії суд засудив вчительку, яка на уроках поширювала фейки про «українських нацистів»
У Чехії суд засудив вчительку, яка на уроках поширювала фейки про «українських нацистів»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
233K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 травня: ситуація на фронті
115K
Стало відомо, з чим Росія йде на майбутні переговори у Стамбулі
107K
США на Радбезі ООН озвучили найкращий варіант для Росії
88K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 травня 2025
59K
«Гидуй ухилянтами і дезертирами»: Дмитро Ярош дав настанову сину-випускнику
20K
Росія висунула умови для припинення вогню в Україні

Новини

Друга за ніч тривога у Києві через загрозу балістики тривала 50 хвилин
28 травня, 03:05
У Києві повітряна тривога тривала сім годин
24 травня, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
24 травня, 04:13
Обмін полоненими, Росія атакувала Одесу: є жертви. Головне за 23 травня
23 травня, 20:58
Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
21 травня, 21:15
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
21 травня, 03:27

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua