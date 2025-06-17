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Понад 50 виявлень вибухових речовин та зброї. Як службова вівчарка Міра працює на кордоні

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
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Понад 50 виявлень вибухових речовин та зброї. Як службова вівчарка Міра працює на кордоні
Кінолог Євген тренує Міру перед чергуванням на кордоні
фото: МВС України

Вівчарка Міра допомагає виявляти вибухівку та заборонені предмети на кордоні

 

На кордоні триває важлива боротьба з переміщенням заборонених предметів. Службові собаки, як-от вівчарка Міра, є незамінними помічниками прикордонників. Вона працює разом із кінологом Євгеном, який приєднався до Державної прикордонної служби у 2020 році. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МВС.

Міра службова вівчарка сьомого прикордонного Карпатського загону, яка має понад 50 успішних виявлень вибухових речовин, зброї та боєприпасів і жодної помилки. Прикордонники показали, як пара контролює перевірки в пункті пропуску «Рава-Руська» на кордоні з Польщею.

Міра у роботі: понад 50 успішних виявлень і жодної помилки
Міра у роботі: понад 50 успішних виявлень і жодної помилки
фото: МВС України

«Якщо Міра подає сигнал – сумнівів немає. Ми точно щось знайшли», – каже Євген.

Зазначається, що для Міри пошук – це гра з винагородою у вигляді улюбленої іграшки. Це мотивує її до успіху, адже перед кожним чергуванням собака проходить тренування і протягом дня їх повторює. «Собаку не обдуриш. Треба довіряти їй і все буде добре», – підкреслює кінолог.

Службова вівчарка Міра під час перевірки транспорту на пункті пропуску «Рава-Руська»
Службова вівчарка Міра під час перевірки транспорту на пункті пропуску «Рава-Руська»
фото: МВС України

У 2024 році Євген був направлений на один із найгарячіших напрямків – оборону Вовчанська. Увесь цей час Міра сумувала за напарником, залишаючись удома з дружиною Євгена, яка, до речі, також прикордонниця. Наразі команда знову разом і продовжує стояти на варті безпеки державного кордону. 

«У родині Євгена є ще одна вівчарка, але служба – це окрема історія довіри, сили і партнерства, яку не замінить ніхто», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, минулого року в Кінологічному навчальному центрі Державної прикордонної служби України бельгійська вівчарка Баріна народила 10 цуценят.

До слова, на Закарпатті прикордонники викрили переправників, які збиралися перевезти в Румунію чотирьох військовозобов’язаних чоловіків – двох жителів Вінниччини, жителя Волині та жителя Черкащини – під виглядом виїзду на випасання худоби. 

Також ми писали, що ДПСУ на Донеччині знищила сім FPV-засідок, автівку, пункт управління БпЛА, польовий склад з БК, а також з десяток окупантів.

 

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Теги: Держприкордонслужба тварини кордон

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