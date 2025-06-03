Головна Світ Політика
search button user button menu button

Карта з російським Кримом: у Женеві стався скандал

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
google social img telegram social img facebook social img
Карта з російським Кримом: у Женеві стався скандал
Організація Global Protection Cluster оновила карту на своєму вебсайті та запевнила, що вживатиме всіх необхідних заходів
фото: МЗС

Скандали із картами, де Крим позначений як територія Росії, щороку зʼявляються у публічному просторі

Під час додаткового заходу в рамках 28-ї Міжнародної зустрічі національних директорів з питань протимінної діяльності та радників ООН у Женеві українська делегація виявила, що в одній із презентацій Крим та місто Севастополь неправильно позначили як частину Росії. Як передає «Главком», про це повідомляє МЗС України.

Завдяки спільним зусиллям низки українських відомств вдалося домогтися виправлення помилки. Організація Global Protection Cluster оновила карту на своєму вебсайті та запевнила, що вживатиме всіх необхідних заходів, щоби подібні ситуації не повторювалися.

Карта з російським Кримом: у Женеві стався скандал фото 1
фото: МЗС

«Кордони суверенної та незалежної України – непорушні. Дякуємо партнерам за швидку та рішучу реакцію. Продовжуємо працювати над тим, щоби Україна завжди була зображена на мапах світу правильно», – наголошують у Міністерстві закордонних справ.

Зовсім нещодавно гримів інший скандал. Голова Спілки українців у Португалії Павло Садоха звернувся до Генеральної Інспекції освіти та науки Португалії з вимогою переглянути шкільні підручники з географії для 7 класу, де Крим позначено як територію Росії, а також спотворюється історія України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його звернення.

А в 2023 році Європарламент опублікував у соціальній мережі X допис із картою торгових угод ЄС із різними країнами. Україна на мапі була зображена без Криму та інших окупованих територій. Про це повідомляє Zn.ua. Публікація обурила українців. У коментарях вони радили придивитись до автора допису на предмет його зв’язків із Кремлем та щонайменше звільнити його.

Минулого року цілодобовий інформаційний марафон «Єдині новини #UAразом» потрапив у черговий скандал. В етері продемонстрували мапу, де Крим позначений територією Росії. Відповідні скріншоти почали ширитись мережею.

До слова, росіян вирішили штрафувати за «неправильні» карти Росії на суму до 1 млн рублів або ув’язнувати громадян на 15 діб за адміністративне порушення.

Читайте також:

Теги: Крим росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Північноморську, де обслуговуються підводні човни, прогримів вибух
У Північноморську, де обслуговуються підводні човни, прогримів вибух
1 червня, 15:11
Російська сторона на переговорах у Стамбулі 16 травня
Стало відомо, з чим Росія йде на майбутні переговори у Стамбулі
30 травня, 00:56
Трамп хоче сформувати коаліцію із двома державами
Трамп задумав поділити світ між трьома країнами – NYT
28 травня, 10:05
Кислиця розповів, що його шокувало під час перемовин у Стамбулі
Кислиця розкрив раніше невідомі заяви росіян на переговорах у Стамбулі
24 травня, 22:02
Сьогодні ця військова частина продовжує діяти та функціонує як навчальний полігон
Атака дронів на РФ: поблизу однієї з військових частин піднімається дим
22 травня, 06:34
Гельмут Брандштеттер
РФ не дає права бути українцями на окупованих територіях – австрійський євродепутат
22 травня, 04:04
Австрія зробила заяву щодо миротворчої місії в Україні
Австрія зробила заяву щодо миротворчої місії в Україні
19 травня, 06:21
Український розвідник «засвітився» на муралі під Москвою і викликав паніку (фото, відео)
Український розвідник «засвітився» на муралі під Москвою і викликав паніку (фото, відео)
15 травня, 15:13
Сили ППО вночі збили 69 ворожих БпЛА
РФ вночі запустила по Україні 165 дронів: які області постраждали
4 травня, 09:44

Політика

Українська делегація зустрілася із Келлогом у США: деталі
Українська делегація зустрілася із Келлогом у США: деталі
Українці знайшли слабке місце Росії: роз'яснення експосла США
Українці знайшли слабке місце Росії: роз'яснення експосла США
Трамп приділяє все менше уваги питанням України – ABC News
Трамп приділяє все менше уваги питанням України – ABC News
Карта з російським Кримом: у Женеві стався скандал
Карта з російським Кримом: у Женеві стався скандал
Кремль прокоментував імовірну зустріч Путіна, Трампа і Зеленського
Кремль прокоментував імовірну зустріч Путіна, Трампа і Зеленського
НАТО звернулося до членів ЄС із проханням через загрозу агресії Росії – Bloomberg
НАТО звернулося до членів ЄС із проханням через загрозу агресії Росії – Bloomberg

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
236K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 червня: ситуація на фронті
90K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 червня 2025
82K
Кремль прокоментував операцію СБУ «Павутина»
54K
Собі – заводи, чоловікові – слона і мотоцикл. Стало відомо, як Марина Порошенко хотіла ділити майно у Крижопільському суді
29K
Bloomberg розповів, як у Кремлі відреагували на операцію «Павутина»
27K
Білий дім розповів про реакцію Трампа на операцію СБУ «Павутина»

Новини

Звільнення українських медійників з полону РФ: у Європі ухвалено резолюцію
Сьогодні, 17:55
Перемовини України та РФ, новий президент Польщі. Головне за 2 червня
Вчора, 21:05
Друга за ніч тривога у Києві через загрозу балістики тривала 50 хвилин
28 травня, 03:05
У Києві повітряна тривога тривала сім годин
24 травня, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
24 травня, 04:13
Обмін полоненими, Росія атакувала Одесу: є жертви. Головне за 23 травня
23 травня, 20:58

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua