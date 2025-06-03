Карта з російським Кримом: у Женеві стався скандал

Організація Global Protection Cluster оновила карту на своєму вебсайті та запевнила, що вживатиме всіх необхідних заходів

Скандали із картами, де Крим позначений як територія Росії, щороку зʼявляються у публічному просторі

Під час додаткового заходу в рамках 28-ї Міжнародної зустрічі національних директорів з питань протимінної діяльності та радників ООН у Женеві українська делегація виявила, що в одній із презентацій Крим та місто Севастополь неправильно позначили як частину Росії. Як передає «Главком», про це повідомляє МЗС України.

Завдяки спільним зусиллям низки українських відомств вдалося домогтися виправлення помилки. Організація Global Protection Cluster оновила карту на своєму вебсайті та запевнила, що вживатиме всіх необхідних заходів, щоби подібні ситуації не повторювалися.

фото: МЗС

«Кордони суверенної та незалежної України – непорушні. Дякуємо партнерам за швидку та рішучу реакцію. Продовжуємо працювати над тим, щоби Україна завжди була зображена на мапах світу правильно», – наголошують у Міністерстві закордонних справ.

Зовсім нещодавно гримів інший скандал. Голова Спілки українців у Португалії Павло Садоха звернувся до Генеральної Інспекції освіти та науки Португалії з вимогою переглянути шкільні підручники з географії для 7 класу, де Крим позначено як територію Росії, а також спотворюється історія України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його звернення.

А в 2023 році Європарламент опублікував у соціальній мережі X допис із картою торгових угод ЄС із різними країнами. Україна на мапі була зображена без Криму та інших окупованих територій. Про це повідомляє Zn.ua. Публікація обурила українців. У коментарях вони радили придивитись до автора допису на предмет його зв’язків із Кремлем та щонайменше звільнити його.

Минулого року цілодобовий інформаційний марафон «Єдині новини #UAразом» потрапив у черговий скандал. В етері продемонстрували мапу, де Крим позначений територією Росії. Відповідні скріншоти почали ширитись мережею.

До слова, росіян вирішили штрафувати за «неправильні» карти Росії на суму до 1 млн рублів або ув’язнувати громадян на 15 діб за адміністративне порушення.