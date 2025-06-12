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Стресують через війну. Директор київського зоопарку пояснив, як вибухи впливають на тварин

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Стресують через війну. Директор київського зоопарку пояснив, як вибухи впливають на тварин
Дитинча бізона, яке народилося у столичному зоопарку під час війни
фото: Київський зоологічний парк загальнодержавного значення/Facebook

Бізони «відкладають» пологи, поведінка інших вихованців теж зазнає змін

Війна в Україні має руйнівні наслідки не лише для людей, а й для тварин. Відомі випадки, коли під час вибухів помирали домашні улюбленці – коти, папуги. Генеральний директор столичного зоопарку Кирило Трантін в інтерв'ю «Главкому» повідомив, як переживають війну дикі тварини

За словами директора зоопарку, домашнім тваринам передається хвилювання господарів, однак дикі тварини теж відчувають те, що відбувається.

«Ми це бачимо через зміни у поведінці. Наприклад, бізони завжди народжували у травні, а коли почалася війна – перенесли пологи на жовтень. Але щоб сказати точніше, як впливає війна на диких тварин, треба більше спостережень», – зазначив Кирило Тарантін. 

«Главком» писав, що місто Дніпро тепер опікується евакуацією левів, тигрів, бурих ведмедів та інших великих тварин із харківського екопарку Фельдмана. Станом на сьогодні сюди з Харкова вже вивезли 15 котячих,

Раніше повідомлялося, що у  Києві волонтери забрали хворого дикого вовка, який протягом двох років жив у квартирі однієї з багатоповерхівок. Тварину передали до притулку для диких тварин після того, як власники зрозуміли, що не можуть більше про неї піклуватися. За словами активістів, жителі Києва придбали вовченя з рахітом через інтернет. Наступні два роки тварина прожила у стінах звичайної квартири. У «Білій скелі» зазначають, що тварина має серйозні проблеми зі здоров’ям. Зокрема, один із переломів вимагав встановлення металевої пластини в лапу. Також у вовка виявили хвороби шлунково-кишкового тракту.

До слова, у Харкові рятувальники надали першу допомогу песику: він був поранений внаслідок ворожого російського обстрілу.

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Теги: Київ війна зоопарк тварини

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