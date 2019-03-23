Травма руки завадила Лесі Цуренко стартувати на турнірі в Маямі
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Леся Цуренко попрощалася з Маямі достроково
WTAtennis
Українка зрозуміла, що не зможе грати, незадовго до початку матчу з японкою Місакі Дої
Друга ракетка України Леся Цуренко (WTA №28 ) знялася з турніру в Маямі (США). Причина - травма правої руки.
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Леся мала зіграти сьогодні вночі, 23 березня, поєдинок другого кола проти японки Місакі Дої (WTA №112).
Тепер Лесю замінить лакі-лузер, якою стала Полона Герцоґ. Раніше 28-річна словенка програла фінал кваліфікації Лаурі Зіґемунд з Німеччини.
Таким чином, в Маямі залишилася лише одна Українка. п'ята ракетка світу Еліна Світоліна у ці хвилини почала свій матч з китаянкою Ван Яфань.