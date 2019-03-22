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    Даяна Ястремська без шансів програла одній з найсильніших тенісисток світу

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    Даяна Ястремська не змогла впоратися з Ешлі Барті - Даяна Ястремська без шансів програла одній з найсильніших тенісисток світу
    Даяна Ястремська не змогла впоратися з Ешлі Барті
    Великий теніс України

    Українка відібрала в Ешлі Барті лише п'ять геймів

    37-ма ракетка світу Даяна Ястремська з України не змогла пробитися в третє коло турніру з серії Premier Mandatory в американському Маямі (покриття - хард, призовий фонд - $9 035 428).

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    В 1/32 фіналу одеситка поступилася 11-й на даний момент тенісистці планети Ешлі Барті з Австралії - 4:6, 1:6.

    Матч тривав лише годину і п'ять хвилин.

    В 1/16 фіналу Барті зустрінеться зі своєю землячкою, чемпіонкою US Open-2011 Самантою Стосур (WTA №83), котра сьогодні, 22 березня, несподівано впоралася з 16-ю тенісисткою світу Медісон Кіс зі США.

    Найближчої ночі за київським часом розпочати виступи у Маямі мають дві найсильніших українських тенісистки. Близько опівночі Леся Цуренко повинна зіграти проти японки Місакі Дої. Орієнтовно о першій ночі, коли в Україні вже настане 23 березня, Еліна Світоліна має вийти на корт проти китаянки Ван Яфань.

     Читайте також: Даяна Ястремська розгромила росіянку і вийшла в друге коло турніру в Маямі
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    Даяна Ястремська Ешлі Барті Саманта Стосур
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