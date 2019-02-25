Тренер біатлонної збірної пояснив, чому України провалила чемпіонат Європи



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Юрай Санітра намагається зберігати оптимізм Biathlon.com.ua

На континентальній першості українські чоловіки не здобули жодної медалі

Старший тренер чоловічої збірної України Юрай Санітра підвів підсумки чемпіонату Європи-2019 в білоруських Раубичах, де українська чоловіча команда не здобула жодної нагороди.

«Діма Підручний повинен був бігти в пасьюті, але виникли проблеми зі шлунком, - каже тренер. - Не знаю, чи то через переїзд, чи то через харчування, але ми вирішили, що краще буде не стартувати, оскільки хочемо ще підготуватися до чемпіонату світу.

Руслан Ткаленко на цьому чемпіонаті Європи пробіг добре – це позитивно для нашої команди. На чемпіонаті світу він може зайняти четверте місце в естафеті, тому будемо далі його готувати, щоб протримався в такому стані до чемпіонату.

Важко це говорити, але цей чемпіонат Європи для моєї команди пройшов погано. Я був впевнений, що після перельоту через океан ми повернемося в кращому стані, що не буде проблем з акліматизацією. Підручний добре почувався фізично, але переїзд погано вплинув на психіку, ще й ці проблеми з харчуванням (зі шлунком). Прима і Семенов готувалися до чемпіонату Європи, але стрільба і швидкість Сергія були дуже поганими.

У нас є ще 10 днів до чемпіонату світу – хлопці трохи відпочинуть, Підручний та Прима заїдуть на три дні додому, щоб психологічно трохи відновитися. Зустрінемося всі тут 28-го і продовжимо підготовку до стартів, особливо нам треба стабілізувати стрільбу і підготуватися добре до першої гонки - змішаної естафети, де, я впевнений, побіжать найсильніші на той момент в нашій команді».

Чемпіонат світу з біатлону стартує 7 березня в шведському Естерсунді.

Джерело: biathlon.com.ua