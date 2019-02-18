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    У Підгрушної - запалення сердцевого м’язу. Сезон-2018/2019 для неї завершений

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    Олені Підгрушній 32 роки - У Підгрушної - запалення сердцевого м’язу. Сезон-2018/2019 для неї завершений
    Олені Підгрушній 32 роки
    Biathlon.com.ua

    Рішення приймалося на основі даних медиків

    Капітан жіночої збірної України з біатлону Олена Підгрушна змушена достроково завершити виступи в сезоні-2018/2019.

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    Таке рішення наша біатлоністка змушена була прийняти на підставі результатів комплексного медичного огляду, проведеного в Києві минулого тижня. Діагноз, поставлений лікарями невтішний: гостра стадія міокардиту – запалення сердцевого м’язу.

    Проблеми зі здоров’ям у Олени виникли, як результат перенесеного захворювання в січні цього року. Діагностувати захворювання в умовах виступів на етапах Кубку світу було неможливо. Після того, як Підгрушна провела три гонки після хвороби в умовах погіршеного самопочуття, було прийнято рішення відправити спортсменку на додаткове обстеження для з’ясування причин нездужання. В результаті УЗД, а після й МРТ підтвердили діагноз, що виключає продовження виступів у поточному сезоні.

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