  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    «Динамо» підписує найкращого бомбардира Прем’єр-ліги

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Владислав Кулач, ймовірно, переїде до Києва - «Динамо» підписує найкращого бомбардира Прем’єр-ліги
    Владислав Кулач, ймовірно, переїде до Києва
    Фото з відкритих джерел

    Владислав Кулач залишає «Ворсклу» на правах вільного агента

    Найкращий бомбардир чемпіонату України з футболу Владислав Кулач найближчим часом має укласти контракт з київським «Динамо». Нападник «Ворскли» вперше в кар’єрі забив 15 голів в одному сезоні і став найрезультативнішим гравцем Прем’єр-ліги. Примітно, що раніше найкращим показником 28-річного форварда були шість м’ячів, які він забив у сезоні 2017/18 років.

    Кулач є вихованцем «Шахтаря». По завершені чемпіонату його угода з «Ворсклою» добігла кінця, тож Полтаву він залишить на правах вільного агента. Як повідомляє «Динамоманія», наступним клубом Кулача стане київське «Динамо», у якого є проблеми з забивним форвардом.

    Ймовірно, проведе збори з «Динамо» і Фран Соль. Іспанець повертається з оренди в «Тенеріфе». З польської «Легії» в Конча-Заспу приїде й Нзарій Русин. Наразі попереду в київській команді нині грають різнопланові Владислав Супряга і Артем Беседін.

    Крім того, селекціонери клубу пригледіли ще одного нападника в Бразилії.

    Кулач грав за «Іллічівець», запорізький «Металург», кам'янську «Сталь», турецький «Ескішехірспор», «Зорю», «Ворсклу», «Олександрію» і угорський «Гонвед».

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Владислав Кулач
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies