«Динамо» підписує найкращого бомбардира Прем’єр-ліги

Владислав Кулач залишає «Ворсклу» на правах вільного агента

Найкращий бомбардир чемпіонату України з футболу Владислав Кулач найближчим часом має укласти контракт з київським «Динамо». Нападник «Ворскли» вперше в кар’єрі забив 15 голів в одному сезоні і став найрезультативнішим гравцем Прем’єр-ліги. Примітно, що раніше найкращим показником 28-річного форварда були шість м’ячів, які він забив у сезоні 2017/18 років.

Кулач є вихованцем «Шахтаря». По завершені чемпіонату його угода з «Ворсклою» добігла кінця, тож Полтаву він залишить на правах вільного агента. Як повідомляє «Динамоманія», наступним клубом Кулача стане київське «Динамо», у якого є проблеми з забивним форвардом.

Ймовірно, проведе збори з «Динамо» і Фран Соль. Іспанець повертається з оренди в «Тенеріфе». З польської «Легії» в Конча-Заспу приїде й Нзарій Русин. Наразі попереду в київській команді нині грають різнопланові Владислав Супряга і Артем Беседін.

Крім того, селекціонери клубу пригледіли ще одного нападника в Бразилії.

Кулач грав за «Іллічівець», запорізький «Металург», кам'янську «Сталь», турецький «Ескішехірспор», «Зорю», «Ворсклу», «Олександрію» і угорський «Гонвед».