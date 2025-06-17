Тренер збірної України з баскетболу припинив роботу у румунському клубі

Багатскіс очолював «Волунтарі» останні три сезони

Головний тренер чоловічої збірної України з баскетболу Айнарс Багатскіс залишив румунський «Волунтарі». Про це повідомила пресслужба клубу, інформує «Главком».

Багатскіс очолював «Волунтарі» останні три сезони. Під керівництвом латвійського тренера команда в цьому сезоні тріумфувала в Північній баскетбольній лізі Європи (ENBL).

Як інформує basket.com.ua, Багатскіс є головним кандидатом на те, щоб наступного сезону очолити польський «Шльонськ».

Взимку Багатскіс вдруге очолив збірну України. Він вже тренував українську команду з липня 2019 року до березня 2023-го. З Айнарсом збірна в лютому програла Словенії та перемогла Португалію у відборі на Євробаскет-2025.

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Чотириразовий чемпіон Національної баскетбольної асоціації (НБА) центровий Шакіл О'Ніл склав рейтинг десяти найвеличніших гравців в історії ліги: «На десяте місце я поставив би… себе. Але все-таки себе я прибрав би і взяв Джуліуса Ірвінга. На дев'ятому місці у моєму списку Тім Данкан. Під номером вісім я взяв би Хакіма Оладжьювона. Під сьомим номером – Ларрі Бьорда. Номер шість – Вілт Чемберлен. Під номером п'ять я візьму Білла Расселла, під четвертим Меджика Джонсона. Король Леброн Джеймс буде третім. Кобі Брайант, спочивай з миром, другий. І на першому місці в списку найвеличніших гравців усіх часів у мене Майкл Джордан».