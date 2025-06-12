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Молодіжна збірна України з баскетболу розпочала підготовку до чемпіонату Європи

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Молодіжна збірна України з баскетболу розпочала підготовку до чемпіонату Європи
10 червня молодіжна команда зібралася у литовському місті Мяйжекяї, де проходитиме тренувальний табір команди
фото: ФБУ

21 та 22 червня збірна України зіграє свої перші контрольні матчі

Чоловіча збірна України U-20 розпочала тренувальний збір перед чемпіонатом Європи в Дивізіоні А. про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

10 червня молодіжна команда зібралася у литовському місті Мяйжекяї, де проходитиме тренувальний табір команди перед європейською першістю.

В розпорядженні тренерського штабу на чолі із головним тренером команди Валерієм Плехановим знаходяться 16 гравців, 12 з яких увійдуть до фінальної заявки на чемпіонат Європи в грецькому Іракліоні. 

Вже 21 та 22 червня збірна України зіграє свої перші контрольні матчі – проти команди Естонії.

Розклад матчів групового раунду чемпіонату Європи

Субота, 12 липня
Німеччина – Україна
Бельгія – Італія

Неділя, 13 липня
Україна – Бельгія
Італія – Німеччина

Понеділок, 14 липня
Німеччина – Бельгія
Італія – Україна

Відповідно до системи змагань, на першому етапі 16 учасників чемпіонату Європи грають груповий етап в одне коло. Всі збірні проходять до 1/8 фіналу, де збірні групи С зіграють зі збірними групи D (C1-D4, C2-D3, C3-D2, C4-D1). У групі D на чемпіонаті Європи-2025 зіграють Франція, Сербія, Словенія та Ісландія.

Переможці матчів 1/8 фіналу далі гратимуть за нагороди, а команди, що програють на цій стадії, боротимуться за право залишитись в Дивізіоні А. До Дивізіону В опустяться три гірші команди елітного дивізіону.

Як повідомлялося, виконком Міжнародної федерації баскетболу (FIBA) продовжив усунення російських та білоруських клубів та збірних від турнірів. Рішення було ухвалено на засіданні виконкому організації у Бахрейні.

До слова, чотириразовий чемпіон Національної баскетбольної асоціації (НБА) центровий Шакіл О'Ніл склав рейтинг десяти найвеличніших гравців в історії ліги: «На десяте місце я поставив би… себе. Але все-таки себе я прибрав би і взяв Джуліуса Ірвінга. На дев'ятому місці у моєму списку Тім Данкан. Під номером вісім я взяв би Хакіма Оладжьювона. Під сьомим номером – Ларрі Бьорда. Номер шість – Вілт Чемберлен. Під номером п'ять я візьму Білла Расселла, під четвертим Меджика Джонсона. Король Леброн Джеймс буде третім. Кобі Брайант, спочивай з миром, другий. І на першому місці в списку найвеличніших гравців усіх часів у мене Майкл Джордан».

Теги: баскетбол

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