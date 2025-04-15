Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Деякі олімпійці втратили землю під ногами». Військовий відреагував на інтерв'ю Ковтуна

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
«Деякі олімпійці втратили землю під ногами». Військовий відреагував на інтерв'ю Ковтуна
Ковтун не був в Україні після початку повномасштабного вторгнення

Ковтун скаржився хорватським ЗМІ на українців, які, на його думку, не дуже сильно раділи його олімпійській нагороді

Футбольний журналіст та військовослужбовець Збройних сил України Роман Бебех відреагував на інтерв'ю спортивного гімнаста Іллі Ковтуна. Про це повідомляє «Главком».

Ковтун у інтерв'ю хорватським ЗМІ поскаржився на українців, які, на його думку, не дуже сильно раділи його олімпійській нагороді.

«Почитав інтервʼю гімнаста Іллі Ковтуна. Персонажа, який вирішив змінити громадянство на хорватське. Абсолютна відірваність від ситуації в Україні. Держава настільки сильно намагалась створити нашим олімпійцям теплі умови для роботи, що деякі просто втратили землю під ногами», – написав в Х Романа Бебех.

Нагадаємо, Ковтун у інтерв'ю хорватським ЗМІ прокоментував своє рішення виступати під прапором Хорватії та поскаржився на українців.

«Не лише війна в Україні вплинула на моє рішення. Було багато ситуацій, через які я вирішив змінити громадянство. Я відчуваю моральний обов’язок перед людьми в Осієку. Тут мене прийняли. Коли я виграв олімпійську медаль, я відчув, що люди тут раділи більше, ніж в Україні», – розповів Ковтун.

Він також підтвердив, що не був в Україні після початку повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, скелетоніст Владислав Гераскевич в інтерв'ю «Главкому» висловив свою думку щодо факту зміни громадянства гімнастом Іллею Ковтуном та його тренеркою Іриною Горбачевою. 

Зокрема, спортсмен заявив, що гімнаст та його тренерка отримували суттєву підтримку з державного бюджету.

«Відкидають свою Батьківщину повністю під час війни. Бо держава буцімто не забезпечила їх тим, на що вони (Ковтун і Горбачева – «Главком») заслуговують. Хоча вони отримали настільки багато грошей, що про таке фінансування на одного спортсмена можна тільки мріяти. І для мене це загалом дико, тому я так реагую. І моя думка не змінюється: це ганебний вчинок, і я знаю, що багато людей розділяють цю думку зі мною», – заявив Гераскевич.

Ковтун, який три роки живе та тренується в Осієку, подав документи на громадянство Хорватії

Зазначається, що його тренерка Ірина Горбачова (Надюк) також подала документи на отримання громадянства. Хорватська федерація гімнастики миттєво відреагувала і дала зелене світло.

Як повідомлялося, Ковтун здобув срібло Олімпіади у Парижі у вправах на паралельних брусах. Ілля Ковтун також мав у своєму активі два четвертих місця. Спочатку Ковтун посів четверте місце у фіналі особистого багатоборства. Про його виступ висловилася і колишня гімнастка Лілія Подкопаєва, зазначивши про те, що українця засудили

Вдруге Ковтун був за крок від нагороди у вільних вправах.

Ілля Ковтун також є володарем «бронзи» та «срібла» чемпіонатів світу в багатоборстві. У Парижі він здобув свою першу олімпійську нагороду у кар'єрі. Крім того, Ковтун у 2021 році представляв Україну на Олімпіаді в Токіо.

Як повідомляв «Главком», гімнаст Ілля Ковтун та його тренерка Ірина Горбачева отримали близько 8.5 млн грн з державного бюджету України у 2023-2024 роках.

Зазначається, що в зазначену вище суму входять лише виплати, які гімнаст та його тренерка отримали за здобуті призові місця на міжнародних змаганнях. 

«Сюди (8.5 млн гривень – ред.) не входять їхні зарплати, стипендії і т.д. Також в цю суму не враховані можливі виплати з місцевих бюджетів, спортивних товариств і т.д. Ілля Ковтун, наприклад, донедавна був спортсменом ЦСК Збройних сил України», – йдеться у дописі Base of Ukrainian Sports.

Теги: спортивна гімнастика скандал Ілля Ковтун

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олексій Богданович: Я намагаюсь молодих акторів чомусь навчити, і ніякого харасменту в цьому немає
Легендарний актор про секс-скандал в університеті Карпенка-Карого: Мене ця історія теж торкнулася
18 березня, 07:54
Tommy Cash представлятиме Естонію на Євробаченні 2025
Кліп представника Естонії на Євробаченні збурив мережу: над відео працювали українці й росіяни
19 березня, 12:43
«Майкл Волтц засвоїв урок, і він хороша людина», – наголосив Трамп
Скандальна переписка щодо ударів США по Ємену: реакція Трампа
25 березня, 16:26
Волтц: Так, це неприємна ситуація. Ми збираємося з’ясувати всі деталі
Скандальна переписка: радник Трампа Волтц визнав відповідальність за створення чату в Signal
26 березня, 05:18
Politico: Трамп був сповнений підозр через те, що Волтц узагалі зберіг номер Ґолдберга на своєму телефоні
Медіа дізналися справжню реакцію Трампа на витік із секретного чату
26 березня, 18:29
Глава Пентагону Гегсет: Ніхто не надсилає текстові повідомлення про військові плани
Глава Пентагону поділився в Signal засекреченою інформацією, але не визнає це – CNN
28 березня, 03:29
Пасажир одразу заявив, що перевірятиме документи та звернеться до Служби безпеки України та інших органів
Скандал у Львові: пасажир маршрутки образив колишню військову і пригрозив звернутись до СБУ
7 квiтня, 21:05
Лещенко: Якщо ви бачите таку кількість швидких на дорозі, це означає, що з фронту приїхав медичний потяг з пораненими
Член наглядової ради «Укрзалізниці» розкрив секретну операцію? Допис Лещенка спровокував дискусії (відео)
3 квiтня, 09:59
Келлог: Я не мав на увазі поділ України
Келлог заявив, що The Times перекрутила його слова
12 квiтня, 02:10

Новини

Став відомий склад збірної України з біатлону на підготовку до олімпійського сезону
Став відомий склад збірної України з біатлону на підготовку до олімпійського сезону
«Деякі олімпійці втратили землю під ногами». Військовий відреагував на інтерв'ю Ковтуна
«Деякі олімпійці втратили землю під ногами». Військовий відреагував на інтерв'ю Ковтуна
Івженко здобула дві нагороди чемпіонату Європи з важкої атлетики
Івженко здобула дві нагороди чемпіонату Європи з важкої атлетики
Кібератаки та порушення зору. Університет відповів на скаргу щодо дисертації Усика
Кібератаки та порушення зору. Університет відповів на скаргу щодо дисертації Усика
Українські шпажистки-юніорки здобули золото чемпіонату світу
Українські шпажистки-юніорки здобули золото чемпіонату світу
Вікенд для українських легіонерів: нічия в англійському дербі та чемпіонство Яремчука
Вікенд для українських легіонерів: нічия в англійському дербі та чемпіонство Яремчука

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
203K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 квітня: ситуація на фронті
72K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 квітня 2025
23K
СБУ проводить обшук у головного кремлівського лобіста Московської церкви в Україні
17K
Трамп скасував мільярдне фінансування для Гарварду через «непокору»
17K
«Багатих в Україні не люблять». Дружина українського бізнесмена закликала еліту міняти підходи
12K
«Азов» взяв у полон «вагнерівця», який ходив з Пригожиним на Москву

Новини

15 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 39 хвилин
Вчора, 21:37
Зізнання полонених китайців та нові звинувачення Трампа. Головне за 14 квітня
Вчора, 21:24
14 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
13 квiтня, 10:55
13 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13 квiтня, 00:01

Прес-релізи

Business Wisdom Summit 2025: як бізнес відкриває можливості у штормі
Business Wisdom Summit 2025: як бізнес відкриває можливості у штормі
15 квiтня, 13:49
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua