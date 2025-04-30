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Україна вимагає від МОК відсторонити російську гімнастку: підставою стали факти, оприлюднені «Главкомом»

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Україна вимагає від МОК відсторонити російську гімнастку: підставою стали факти, оприлюднені «Главкомом»
Ангеліна Мельникова неодноразово була помічена у підтримці війни

«Нейтральна» гімнастка Мельникова братиме участь у праймеріз путінської «Єдиної Росії»

Україна звернулися з листом до Міжнародного олімпійського комітету (МОК) та Міжнародної федерації гімнастики (FIG) з вимогою відсторонити від змагань російську гімнастку Ангеліну Мельникову, яка неодноразово була помічена у підтримці війни. Про це повідомляє «Главком».

У листі українська сторона повідомляє, що за даними «Главкому» російська гімнастка Ангеліна Мельникова, якій надано нейтральний статус, зареєструвалася на порталі попереднього голосування путінської партії «Єдина Росія».  

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний, президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт, а також президентка Української федерації гімнастики Ірина Дерюгіна закликали Міжнародний олімпійський комітет та Міжнародну федерацію гімнастики розглянути та перевірити інформацію щодо Ангеліни Мельникової та вжити відповідних заходів для відсторонення її від міжнародних змагань, аби унеможливити використання цінностей олімпійського руху для пропаганди війни та зловживання статусом індивідуального нейтрального атлета (AIN). 

Нагадаємо, олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Ангеліна Мельникова зареєструвалася на порталі попереднього голосування путінської партії «Єдина Росія».

Зазначається, що спортсменка подала заявку на 23-й виборчий округ (Воронезька область). 

Список кандидатів на праймеріз затвердять наступного тижня. Попереднє голосування щодо кандидатур для подальшого висування від партії кандидатами на «виборах» до органів державної влади та органів місцевого самоврядування РФ відбудеться з 19 по 25 травня.

Мельниковій, яка народилася у Воронежі, 24 роки. Вона чемпіонка Олімпійських ігор у Токіо у командному багатоборстві, чемпіонка світу-2021 у багатоборстві.

Нагадаємо, міжнародна федерація гімнастики визнала Ангеліну Мельникову «нейтральною атлеткою».

Варто зазначити, що Мельникова проводила «благодійне» тренування для дітей російських окупантів.

Також вона допомагала збирати кошти для доньки ліквідованого російського окупанта.

Крім того, Мельникова робила фото з літерою Z.

Теги: спортивна гімнастика Ангеліна Мельникова війна росія пропаганда

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