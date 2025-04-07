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ЗСУ ліквідували російського окупанта та майстра спорту з армійського рукопашного бою

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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ЗСУ ліквідували російського окупанта та майстра спорту з армійського рукопашного бою
У листопаді 2024 року Булгутов підписав контракт із Міністерством оборони РФ та долучився до окупаційної армії

3 березня 2025 року окупанта Булгутова було ліквідовано на території Курської області

Сили оборони ліквідували російського окупанта – Зорікто Булгутова. Про це повідомляє «Главком».

Булгутов Зорікто Анатолійович народився 4 жовтня 1979 року.

Він був майстром спорту з армійського рукопашного бою, членом Всеросійської Федерації самбо, призером та учасником різноманітних змагань – зі службового біатлону, стрільби, легкоатлетичного кросу.

У листопаді 2024 року Булгутов підписав контракт із Міністерством оборони РФ та долучився до окупаційної армії. Проходив службу в 137-му Гвардійському парашутно-десантному полку на посаді командира відділення 1-ї штурмової роти.

3 березня 2025 року окупанта було ліквідовано на території Курської області. У нього залишилися дружина та дві доньки.

Прощання з ліквідованим окупантом відбудеться 9 квітня.

Нагадаємо, сили оборони ліквідували зрадника з Криму – футболіста та футзаліста Олексія Яблонського.

Олексій Яблонський народився 6 червня 1989 року. Був вихованцем севастопольського футболу.

У складі клубу «ПФС» (Севастополь) грав у чемпіонатах України з футзалу та пляжного футболу. У 2010 році він навіть викликався до молодіжної збірної України з футзалу.

Також грав у складі команди «Кримтеплиця» у Першій лізі з футболу, а у складі клубу «Мир» – у Другій лізі.

Після анексії Криму Яблонський продовжив кар'єру на окупованому півострові у так званій «Прем'єр-лізі Кримського футбольного союзу».

У ліквідованого окупанта залишилася дружина та двоє дітей.

Як повідомлялося, друзі та колеги ліквідованого російського окупанта Олександра Работницького, який був призером Паралімпійських ігор, були шоковані тим, що Міноборони РФ підписало контракт з людиною, у якої діагностовано «органічне ураження мозку».

31-річний Работницький служив командиром відділення у розвідувальній роті. Інформації про обставин загибелі окупанта його рідним та друзям не повідомили.

Теги: росія окупанти спорт війна Курщина

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