«Барком-Кажани» здобули перемогу у вирішальній грі сезону

Українська команда проведе четвертий сезон у Плюс-лізі з волейболу

Львівська команда зберегла місце у польській Плюс-лізі з волейболу

Українська команда «Барком-Кажани» залишилася в елітному дивізіоні чемпіонату Польщі з волейболу. Як повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт», сталося це після перемоги у поєдинку заключного, 30-го туру регулярного чемпіонату проти «Ниси» – 3:1 за сетами.

Перед останнім туром Плюс-Ліги «кажани» здобули вольову перемогу у грі проти «Бендзина» й мали шанси на збереження місце у еліті. Для того, аби вийти із зони вильоту, українська команда мала перемагати «Нису», яка йшла на 13-му місці, з рахунком 3:0 або 3:1.

Як пройшов матч «Барком-Кажани» – «Ниса»

У стартовому сеті лідер матчу змінювався двічі: після переваги суперників ініціативою заволоділи львів'яни. За рахунку 14:14 «Барком-Кажани» вийшли вперед й здобули перемогу в партії з відривом у три очки – 25:22.

На старті другого сету перевагою заволоділа «Ниса», яка вела у п'ять очок, проте усередині партії українська команда змогла зрівняти рахунок й навіть вийшла уперед. Попри це «кажани» втратили перевагу і за рахунку 24:24 програли заключні дві подачі – 24:26.

На початку третього сету львів'яни вийшли уперед, проте втратили перевагу. За рахунку 6:5 «Барком-Кажани» вдруге заволоділи ініціативою, яку не втратили до кінця партії, завершивши її з перевагою у чотири очки – 25:21.

У четвертому сеті вирішувалася доля збереження місця у Плюс-лізі: у разі перемоги «Барком-Кажани» залишалися у еліті, за умови поразки – покидали вищий дивізіон. Вже на старті партії українська команда вийшла уперед, після чого не втратила перевагу й здобула перемогу з рахунком 25:14.

Найрезультативнішим волейболістом матчу став догравальник «кажанів» Мерт Таммеару – 22 очки.

Плюс-ліга. 30-й тур

«Барком-Кажани» — «Ниса» 3:1 (25:22, 24:26, 25:21, 25:14)

Що означає перемога «Барком-Кажанів»

Для львів'ян це друга поспіль й загалом дев'ята перемога у сезоні чемпіонату Польщі.

Завдяки перемозі «кажани» набрали три очки в турнірній таблиці й покинули зону вильоту, випередивши 13-ту «Нису» на одне очко та зберігши прописку в одному з провідних клубних топчемпіонатів Європи.

Українська команда проведе четвертий сезон у Плюс-лізі з волейболу: у сезоні львів'яни 2022/23 стали 13-ми, минулого року — 12-ми.

Плюс-ліга 2024/25: підсумкова таблиця

12. «Купрум» – 28 очок (29 матчів), 11 перемог (44:69 – сети)

13. «Барком-Кажани» – 26 очок (30), 9 перемог (46:73)

14. «Ниса» – 25 очок (30), 7 перемог (40:77)

15. «Катовіце» – 15 очок (29), 5 перемог (33:78)

16. «Бендзин» – 13 очок (29), 3 перемоги (26:79)

Нагадаємо, польський волейбольний клуб «Сувалки» оголосив про відмову брати участь у міжнародного турніру NAS Sports Tournament у Дубаї (ОАЕ) через те, що там зіграють російські команди.