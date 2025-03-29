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Чи повернуться росіяни на міжнародні змагання з бобслею та скелетону? Стало відоме рішення

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Чи повернуться росіяни на міжнародні змагання з бобслею та скелетону? Стало відоме рішення
У Росії спорт десятиліттями використовується в пропагандистських цілях

Розгляд питання про можливість участі росіян у змаганнях під егідою IBSF було перенесено на вересень

Міжнародна федерація бобслею та скелетону (IBSF) сьогодні, 29 березня, на своєму позачерговому конгресі не змогла ухвалити рішення про повернення на міжнародну арену представників Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Всеукраїнської федерації бобслею та скелетону Михайла Гераскевича.

У ексклюзивному коментарі «Главкому» Гераскевич розповів, що розгляд питання про можливість участі росіян у змаганнях під егідою IBSF було перенесено на вересень цього року. Саме тоді має відбутися черговий конгрес цієї федерації. До того часу відсторонення росіян на змаганнях під егідою IBSF залишається чинним.

Нагадаємо, лідер українського скелетону Владислав Гераскевич в інтерв'ю «Главкому» розповідав, що навіть деякі країни з БРІКС (туди входять Бразилія, Росія, Індія, Китай, Південна Африка, Іран, Єгипет, ОАЕ та Ефіопія) в IBSF голосують за відсторонення російських спортсменів.

«Якщо у нас буде голосування за повернення Росії, то, можливо, за буде Китай, який їх підтримує. Хоча і той може утриматись. Загалом, зараз голосів в Росії немає. Я поки що не знаю націю, яка готова підтримувати їх, яка готова голосувати за їхнє повернення. Ми навіть мали перемовини з представниками деяких країн, які, здавалося б, не мали за нас голосувати, але вони за нас. І те, що мене дуже дивувало, навіть деякі країни з БРІКС голосують за відсторонення російських спортсменів», – зазначав Гераскевич.

Він також наголошував, що Україна має підтримку великих скелетонних та бобслейних держав.

«Загалом ми бачимо велику підтримку великих країн, і скелетонних, і бобслейних. Поки що ми не чули, щоб хтось наполягав на поверненні росіян у будь-якім статусі. І нейтральний статус також у нашому виді спорту є великим питанням. І поки що ніхто не може дати відповідь, як ми будемо контролювати джерело, звідки ці спортсмени будуть фінансуватися. Тому що для нас точно не ОК, якщо це буде якраз підсанкційна російська компанія. Ми працюємо над тим, щоб відсторонення залишалося надалі», – наголосив український скелетоніст.

Як повідомлялося, Владислав Гераскевич в інтерв'ю «Главкому» розповів про досвід свого спілкування з російськими спортсменами та функціонерами.

Зокрема, він зазначив, що представники російської Федерації бобслею та скелетону дуже активно підтримують війну.

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Теги: росія спорт скелетон

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