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Пєсков заявив про відсутність конкретики в організації матчу між гравцями КХЛ та НХЛ

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Пєсков заявив про відсутність конкретики в організації матчу між гравцями КХЛ та НХЛ
Під час телефонної розмови Трамп та Путін обговорили можливе проведення серії хокейних ігор між гравцями США та РФ

Пєсков: Як можна критикувати те, чого немає?

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив про відсутність конкретики в організації матчу між гравцями російської КХЛ та північноамериканської НХЛ. Про це повідомляє «Главком».

Пєскова попросили прокоментувати критичні публікації, присвячені цій ініціативі.

«Послухайте, ідея суто гіпотетична була висловлена. Жодної конкретики немає. Як можна критикувати те, чого немає? Тут завжди хтось щось критикує. Давайте залишимо їм цю можливість», – сказав Пєсков.

Нагадаємо, під час телефонної розмови Дональд Трамп та Володимир Путін обговорили можливе проведення серії хокейних ігор між гравцями США та РФ.

За підсумком розмови Москва повідомила, що Трамп підтримує ідею Путіна організувати в США та Росії матчі за участю гравців НХЛ і КХЛ, і погодився підтримувати зв’язок з усіх питань, порушених під час розмови, під час якої планувалося обговорити війну в Україні.

У звіті Білого дому про дзвінок не згадувалося про переговори, пов’язані з хокеєм, і НХЛ дізналася про цю ідею після того, як він закінчився.

«Нам щойно стало відомо про розмову між президентом Трампом і президентом Путіним. Очевидно, що ми не були стороною в цих дискусіях, і було б недоречно давати коментарі в даний момент», – зазначили в НХЛ.

Як повідомлялося, чемпіон світу з футболу та екскапітан «Роми» легендарний італійський футболіст Франческо Тотті у розмові з російськими пропагандистами розповів, що з великим задоволенням приїхав до РФ.

Тотті прилетів до Москви і стане спеціальним гостем заходу, який організовує один з російських букмекерів.

«Я дуже радий, що приїхав до вас. Для мене повернутися сюди – велика честь та задоволення. За останні роки у моєму житті все змінилося. Мій прощальний матч у 2017 році був неймовірним. Я був радий, що цілий день мені присвячений, але водночас переживав через закінчення цілого життєвого циклу. Особливо складно було стримати хвилювання у роздягальні, коли я востаннє одягав ігрову форму», – заявив Тотті.

Теги: путін Дональд Трамп переговори Дмитро Пєсков Континентальна хокейна ліга НХЛ хокей

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