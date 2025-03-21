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Жіноча збірна України з гандболу дізналася суперниць у відборі на Євро-2026

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Жіноча збірна України з гандболу дізналася суперниць у відборі на Євро-2026
Лідерка збірної України Тамара Смбатян назвала шведок головними фаворитками нашого квартету

«Синьо-жовті» претендують на участь у другому континентальному чемпіонаті поспіль

Збірна України отримала суперниць у кваліфікації жіночого чемпіонату Європи з гандболу 2026 року: путівки на турнір розігруватимуть зі Швецією, Сербією та Литвою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

«Синьо-жовті» претендують на участь у другому континентальному чемпіонаті поспіль і вже у жовтні проведуть перше «вікно» заключного раунду кваліфікації.

Лідерка збірної України Тамара Смбатян, що виступала за ще на чемпіонаті Європи 2014 року і у 2022-му повернулася на турнір після восьмирічної паузи, назвала шведок головними фаворитками квартету.

Швеція проходить до топ-4 жіночих збірних світу і закріпила цей статус виходом до «бронзового» фіналу Олімпійських ігор-2024.

«Загальне враження [від жеребкування] непогане. Я, в принципі, задоволена. Думаю, що фаворитки – все ж Швеція. Вони грають у досить швидкий гандбол, і в них багато хороших гравчинь», – пояснила Смбатян.

Натомість гандболістка очікує, що боротьбу за другу пряму путівку розгорнеться між Україною та Сербією, півфіналістками 2012 року та незмінними учасницями Євро.

«Думаю, що з ними буде тяжко. Повернулися старші гандболістки: [топволейболістка світу-2013 Андрея] Лекич, воротарка [Катаріна] Томашевич та лінійна [Драгана] Цвіїч. Вони раніше заявляли, що завершують кар'єру в збірній, і зараз повернулися. Будемо слідкувати, вони також у квітні мають матчі. До того часу, може, щось зміниться. Але все ж, думаю, ці суперниці нам під силу. Потрібно їх обігрувати та проходити на чемпіонат Європи», – заявила українка.

Литва ж претендує на своє перше Євро з 1996 року. Команда має активну серію з чотирьох перемог поспіль у всіх турнірах і у квітні розіграє з Фарерськими островами путівку на чемпіонат світу – другий в історії збірної.

«Я давно не дивилася, які гандболістки у Литві – їх давно не було на великих турнірах, — додає Смбатян. – Але не буду недооцінювати суперниць. Будемо готуватися, звичайно, до кожної гри на всі 100%».

Водночас збірна України продовжує боротьбу за путівки на чемпіонат світу 2025 року – у квітні гратиме другий раунд відбору проти Чехії. На думку розігруючої, у збірній після тривалого періоду поза топтурнірами спостерігається позитивна тенденція з кваліфікації на головні міжнародні форуми з гандболу.

Нагадаємо, збірна України здобула впевнену перемогу над збірною Косово у четвертому турі кваліфікації чоловічого чемпіонату Європи-2026 з гандболу.

Теги: гандбол спорт

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