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Циганков, Довбик та інші. Як українські легіонери провели чергові матчі у своїх клубах

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Циганков, Довбик та інші. Як українські легіонери провели чергові матчі у своїх клубах
Свій наступний матч збірна України зіграє 20 березня проти Бельгії
фото: Дан Балашов

Циганков допоміг своєму клубу уникнути поразки в чемпіонаті Іспанії

Із десяти легіонерів, яких Сергій Ребров викликав для підготовки до матчів плей-оф Ліги націй-2024/2025 проти Бельгії, минулого вік-енду на поле виходило шестеро. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

У суботу, 8 березня у 36-му турі англійського Чемпіоншипу «Плімут» Максима Таловєрова (повний матч) програв домашній поєдинок «Шеффілд Венсдей» – 0:3.

У грі 28-го туру вже англійської Прем’єр-ліги «Евертон» Віталія Миколенка (повний матч) розписав виїзну мирову з «Вулвергемптоном» (1:1).

У неділю, 9 березня в межах 27-го туру іспанської Ла Ліги «Реал» Андрія Луніна (повний матч) здобув домашню перемогу над «Райо Вальєкано» (2:1).

В останньому, 26-му турі першої частини грецької Суперліги «Олімпіакос» Романа Яремчука (замінений на 86-й хвилині) здолав на власному стадіоні ОФІ – 2:1.

«Рома» Артема Довбика (вийшов на заміну на 72-й хвилині) виграла гостьовий поєдинок в «Емполі», за який грав ще один українець Віктор Коваленко (вийшов на заміну на 66-й хвилині) у 28-му турі італійської Серії А з рахунком 1:0.

У понеділок, 10 березня в заключному матчі 27-го туру іспанської Ла Ліги «Жирона» Віктора Циганкова (повний матч, зароблений пенальті) розійшлася на чужому стадіоні миром з «Еспаньйолом» (1:1).

Нагадаємо, головний тренер збірної України Сергій Ребров оприлюднив список футболістів на матчі плей-офф Ліги націй проти Бельгії.

Матчі плей-офф Ліги націй проти Бельгії пройдуть 20 березня (Мурсія, Іспанія) та 23 березня (Генк, Бельгія). Переможець отримає право зіграти у найсильнішому дивізіоні Ліги націй, а команда, яка програє, гратиме у Лізі B.

До основного списку збірної України ввійшли 25 гравці, ще шість – потрапили до резервного. До складу також повертається Андрій Ярмоленко, якого не викликали на останні матчі.

Склад збірної України

Воротарі: Андрій Лунін («Реал» Мадрид, Іспанія), Анатолій Трубін («Бенфіка» Лісабон, Португалія), Дмитро Різник («Шахтар» Донецьк).

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі – «Шахтар» Донецьк), Олексій Сич («Карпати» Львів), Богдан Михайліченко («Полісся» Житомир), Віталій Миколенко («Евертон» Ліверпуль, Англія), Ілля Забарний («Борнмут», Англія), Максим Таловєров («Плімут», Англія).

Півзахисники: Микола Шапаренко, Віталій Буяльський, Андрій Ярмоленко (усі – «Динамо» Київ), Георгій Судаков, Єгор Назарина (обидва – «Шахтар» Донецьк), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обидва – «Полісся» Житомир), Іван Калюжний («Олександрія»), Віктор Циганков («Жирона», Іспанія), Олександр Зінченко («Арсенал» Лондон, Англія), Єгор Ярмолюк («Брентфорд», Англія).

Нападники: Артем Довбик («Рома» Рим, Італія), Роман Яремчук («Олімпіакос» Пірей, Греція), Владислав Ванат («Динамо» Київ).

Теги: Андрій Ярмоленко Олександр Зінченко Віктор Циганков Сергій Ребров Микола Шапаренко Віталій Миколенко Віталій Буяльський Андрій Лунін Микола Матвієнко Віктор Коваленко Роман Яремчук Олексій Гуцуляк Артем Довбик Валерій Бондар Юхим Конопля Анатолій Трубін Олександр Назаренко Єгор Назарина Дмитро Різник Ілля Забарний Іван Калюжний Георгій Судаков НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України

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