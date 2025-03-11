Циганков, Довбик та інші. Як українські легіонери провели чергові матчі у своїх клубах

Циганков допоміг своєму клубу уникнути поразки в чемпіонаті Іспанії

Із десяти легіонерів, яких Сергій Ребров викликав для підготовки до матчів плей-оф Ліги націй-2024/2025 проти Бельгії, минулого вік-енду на поле виходило шестеро. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

У суботу, 8 березня у 36-му турі англійського Чемпіоншипу «Плімут» Максима Таловєрова (повний матч) програв домашній поєдинок «Шеффілд Венсдей» – 0:3.

У грі 28-го туру вже англійської Прем’єр-ліги «Евертон» Віталія Миколенка (повний матч) розписав виїзну мирову з «Вулвергемптоном» (1:1).

У неділю, 9 березня в межах 27-го туру іспанської Ла Ліги «Реал» Андрія Луніна (повний матч) здобув домашню перемогу над «Райо Вальєкано» (2:1).

В останньому, 26-му турі першої частини грецької Суперліги «Олімпіакос» Романа Яремчука (замінений на 86-й хвилині) здолав на власному стадіоні ОФІ – 2:1.

«Рома» Артема Довбика (вийшов на заміну на 72-й хвилині) виграла гостьовий поєдинок в «Емполі», за який грав ще один українець Віктор Коваленко (вийшов на заміну на 66-й хвилині) у 28-му турі італійської Серії А з рахунком 1:0.

У понеділок, 10 березня в заключному матчі 27-го туру іспанської Ла Ліги «Жирона» Віктора Циганкова (повний матч, зароблений пенальті) розійшлася на чужому стадіоні миром з «Еспаньйолом» (1:1).

Нагадаємо, головний тренер збірної України Сергій Ребров оприлюднив список футболістів на матчі плей-офф Ліги націй проти Бельгії.

Матчі плей-офф Ліги націй проти Бельгії пройдуть 20 березня (Мурсія, Іспанія) та 23 березня (Генк, Бельгія). Переможець отримає право зіграти у найсильнішому дивізіоні Ліги націй, а команда, яка програє, гратиме у Лізі B.

До основного списку збірної України ввійшли 25 гравці, ще шість – потрапили до резервного. До складу також повертається Андрій Ярмоленко, якого не викликали на останні матчі.

Склад збірної України

Воротарі: Андрій Лунін («Реал» Мадрид, Іспанія), Анатолій Трубін («Бенфіка» Лісабон, Португалія), Дмитро Різник («Шахтар» Донецьк).

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі – «Шахтар» Донецьк), Олексій Сич («Карпати» Львів), Богдан Михайліченко («Полісся» Житомир), Віталій Миколенко («Евертон» Ліверпуль, Англія), Ілля Забарний («Борнмут», Англія), Максим Таловєров («Плімут», Англія).

Півзахисники: Микола Шапаренко, Віталій Буяльський, Андрій Ярмоленко (усі – «Динамо» Київ), Георгій Судаков, Єгор Назарина (обидва – «Шахтар» Донецьк), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обидва – «Полісся» Житомир), Іван Калюжний («Олександрія»), Віктор Циганков («Жирона», Іспанія), Олександр Зінченко («Арсенал» Лондон, Англія), Єгор Ярмолюк («Брентфорд», Англія).

Нападники: Артем Довбик («Рома» Рим, Італія), Роман Яремчук («Олімпіакос» Пірей, Греція), Владислав Ванат («Динамо» Київ).