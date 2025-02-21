Стали відомі всі учасники 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій
Найкращі клуби Європи продовжують боротьбу за перемогу у єврокубках
Цього тижня визначилися всі учасники 1/8 фіналу єврокубків. «Главком» публікує перелік команд, які продовжать боротьбу за перемогу у Лізі чемпіонів, Лізі Європи та Лізі конференцій.
1/8 фіналу Ліги чемпіонів
- «Ліверпуль»
- «Барселона»
- «Арсенал»
- «Інтер»
- «Атлетико»
- «Байєр»
- «Астон Вілла»
- «Лілль»
- «Бенфіка»
- «Баварія»
- «Реал»
- «Брюгге»
- «Феєноорд»
- ПСВ
- «Боруссія» Дортмунд
- ПСВ
1/8 фіналу Ліги Європи
- «Лаціо»
- «Атлетик»
- «Манчестер Юнайтед»
- «Тоттенхем»
- «Айнтрахт»
- «Ліон»
- «Олімпіакос»
- «АЗ Алкмар»
- «Твенте»
- «Рейнджерс»
- «Рома»
- ФКСБ
- «Вікторія»
- «Реал Сосьєдад»
- «Фенербахче»
- «Аякс»
1/8 фіналу Ліги конференцій
- «Гімараєш»
- «Фіорентина»
- «Рапід»
- «Юргорден»
- «Лугано»
- «Легія»
- «Серкль Брюгге»
- «Челсі»
- «Гент»
- «Копенгаген»
- «Борац»
- «Пафос»
- «Цельє»
- «Молде»
- «Панатінаїкос»
- «Ягеллонія»
Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій
Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів відбудеться вже сьогодні, 21 лютого, о 13:00 за київським часом.
Матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів мають пройти 4-5 та 11-12 березня, чвертьфінали – 8-9 та 15-16 квітня, півфінали – 29-30 квітня та 6-7 травня.
Фінал турніру пройде 31 травня в Мюнхені (Німеччина).
Жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи відбудеться сьогодні, 21 лютого. Початок о 14:00 за київським часом.
Поєдинки 1/8 фіналу Ліги Європи пройдуть 6 та 13 березня, чвертьфінали 10 та 17 квітня, півфінали – 1 та 8 травня.
Фінал турніру буде зіграний 21 травня у Більбао (Іспанія).
Жеребкування 1/8 фіналу Ліги конференцій пройде сьогодні, 21 лютого. Початок о 15:00 за київським часом.
Матчі 1/8 фіналу Ліги конференцій відбудуться 6 та 13 березня, чвертьфінали – 10 та 17 квітня, півфінали – 1 та 8 травня.
Фінал турніру буде зіграний 28 травня у Вроцлаві (Польща).
Нагадаємо, що на етапі 1/16 Ліги чемпіонів вилетіли відразу три італійських клуби.
Нагадаємо, дортмундська «Боруссія» пройшла до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів після нічиєї зі «Спортингом». А хет-трик Кіліана Мбаппе забезпечив «Реалу» вихід до наступного етапу турниру. Також, приголомшив рекордним результатом своїх вболівальників «ПСЖ».
До слова, що «Бенфіка» з українцем Анатолієм Трубіним пройшла до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
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