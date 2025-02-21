Стали відомі всі учасники 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій

Жеребкування 1/8 фіналу єврокубків відбудеться вже сьогодні

Найкращі клуби Європи продовжують боротьбу за перемогу у єврокубках

Цього тижня визначилися всі учасники 1/8 фіналу єврокубків. «Главком» публікує перелік команд, які продовжать боротьбу за перемогу у Лізі чемпіонів, Лізі Європи та Лізі конференцій.

1/8 фіналу Ліги чемпіонів

«Ліверпуль»

«Барселона»

«Арсенал»

«Інтер»

«Атлетико»

«Байєр»

«Астон Вілла»

«Лілль»

«Бенфіка»

«Баварія»

«Реал»

«Брюгге»

«Феєноорд»

ПСВ

«Боруссія» Дортмунд

ПСВ

1/8 фіналу Ліги Європи

«Лаціо»

«Атлетик»

«Манчестер Юнайтед»

«Тоттенхем»

«Айнтрахт»

«Ліон»

«Олімпіакос»

«АЗ Алкмар»

«Твенте»

«Рейнджерс»

«Рома»

ФКСБ

«Вікторія»

«Реал Сосьєдад»

«Фенербахче»

«Аякс»

1/8 фіналу Ліги конференцій

«Гімараєш»

«Фіорентина»

«Рапід»

«Юргорден»

«Лугано»

«Легія»

«Серкль Брюгге»

«Челсі»

«Гент»

«Копенгаген»

«Борац»

«Пафос»

«Цельє»

«Молде»

«Панатінаїкос»

«Ягеллонія»

Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій

Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів відбудеться вже сьогодні, 21 лютого, о 13:00 за київським часом.

Матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів мають пройти 4-5 та 11-12 березня, чвертьфінали – 8-9 та 15-16 квітня, півфінали – 29-30 квітня та 6-7 травня.

Фінал турніру пройде 31 травня в Мюнхені (Німеччина).

Жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи відбудеться сьогодні, 21 лютого. Початок о 14:00 за київським часом.

Поєдинки 1/8 фіналу Ліги Європи пройдуть 6 та 13 березня, чвертьфінали 10 та 17 квітня, півфінали – 1 та 8 травня.

Фінал турніру буде зіграний 21 травня у Більбао (Іспанія).

Жеребкування 1/8 фіналу Ліги конференцій пройде сьогодні, 21 лютого. Початок о 15:00 за київським часом.

Матчі 1/8 фіналу Ліги конференцій відбудуться 6 та 13 березня, чвертьфінали – 10 та 17 квітня, півфінали – 1 та 8 травня.

Фінал турніру буде зіграний 28 травня у Вроцлаві (Польща).

Нагадаємо, що на етапі 1/16 Ліги чемпіонів вилетіли відразу три італійських клуби.

Нагадаємо, дортмундська «Боруссія» пройшла до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів після нічиєї зі «Спортингом». А хет-трик Кіліана Мбаппе забезпечив «Реалу» вихід до наступного етапу турниру. Також, приголомшив рекордним результатом своїх вболівальників «ПСЖ».

До слова, що «Бенфіка» з українцем Анатолієм Трубіним пройшла до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.