Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Стали відомі всі учасники 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій

Христина Жиренко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Стали відомі всі учасники 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій
Жеребкування 1/8 фіналу єврокубків відбудеться вже сьогодні
зображення: УЄФА

Найкращі клуби Європи продовжують боротьбу за перемогу у єврокубках

Цього тижня визначилися всі учасники 1/8 фіналу єврокубків. «Главком» публікує перелік команд, які продовжать боротьбу за перемогу у Лізі чемпіонів, Лізі Європи та Лізі конференцій.

1/8 фіналу Ліги чемпіонів

  • «Ліверпуль»
  • «Барселона»
  • «Арсенал»
  • «Інтер»
  • «Атлетико»
  • «Байєр»
  • «Астон Вілла»
  • «Лілль»
  • «Бенфіка»
  • «Баварія»
  • «Реал»
  • «Брюгге»
  • «Феєноорд»
  • ПСВ
  • «Боруссія» Дортмунд
  • ПСВ

1/8 фіналу Ліги Європи

  • «Лаціо»
  • «Атлетик»
  • «Манчестер Юнайтед»
  • «Тоттенхем»
  • «Айнтрахт»
  • «Ліон»
  • «Олімпіакос»
  • «АЗ Алкмар»
  • «Твенте»
  • «Рейнджерс»
  • «Рома»
  • ФКСБ
  • «Вікторія»
  • «Реал Сосьєдад»
  • «Фенербахче»
  • «Аякс»

1/8 фіналу Ліги конференцій

  • «Гімараєш»
  • «Фіорентина»
  • «Рапід»
  • «Юргорден»
  • «Лугано»
  • «Легія»
  • «Серкль Брюгге»
  • «Челсі»
  • «Гент»
  • «Копенгаген»
  • «Борац»
  • «Пафос»
  • «Цельє»
  • «Молде»
  • «Панатінаїкос»
  • «Ягеллонія»

Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій

Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів відбудеться вже сьогодні, 21 лютого, о 13:00 за київським часом.

Матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів мають пройти 4-5 та 11-12 березня, чвертьфінали – 8-9 та 15-16 квітня, півфінали – 29-30 квітня та 6-7 травня.

Фінал турніру пройде 31 травня в Мюнхені (Німеччина).

Жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи відбудеться сьогодні, 21 лютого. Початок о 14:00 за київським часом.

Поєдинки 1/8 фіналу Ліги Європи пройдуть 6 та 13 березня, чвертьфінали 10 та 17 квітня, півфінали – 1 та 8 травня.

Фінал турніру буде зіграний 21 травня у Більбао (Іспанія).

Жеребкування 1/8 фіналу Ліги конференцій пройде сьогодні, 21 лютого. Початок о 15:00 за київським часом.

Матчі 1/8 фіналу Ліги конференцій відбудуться 6 та 13 березня, чвертьфінали – 10 та 17 квітня, півфінали – 1 та 8 травня.

Фінал турніру буде зіграний 28 травня у Вроцлаві (Польща).

Нагадаємо, що на етапі 1/16 Ліги чемпіонів вилетіли відразу три італійських клуби.

Нагадаємо, дортмундська «Боруссія» пройшла до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів після нічиєї зі «Спортингом». А хет-трик Кіліана Мбаппе забезпечив «Реалу» вихід до наступного етапу турниру. Також, приголомшив рекордним результатом своїх вболівальників «ПСЖ».

До слова, що «Бенфіка» з українцем Анатолієм Трубіним пройшла до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів Інтер Ліга Європи ФК Тоттнем Готспур Ліга конференцій Ліверпуль

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Початок зустрічі о 19:45 за київським часом
«Шахтар» – «Брест»: де дивитися матч Ліги чемпіонів
22 сiчня, 13:48
Останній матч групового етапу Ліги чемпіонів «Шахтар» проведе 29 січня проти дортмундської «Борусії»
Що потрібно «Шахтарю», щоб потрапити до плей-оф Ліги чемпіонів
23 сiчня, 15:59
Ігнатьєв близько двох років був головним тренером збірної Росії з футболу
Колишній тренер збірної Росії з футболу поскаржився на низьку пенсію
23 сiчня, 20:51
«Галатасарай» – «Динамо»: результат матчу
«Галатасарай» – «Динамо»: результат матчу
21 сiчня, 20:20
Неймар зіграв свій перший матч за рідний «Сантос»
Неймар вперше за 12 років зіграв за рідний «Сантос»
6 лютого, 09:39
Буликін двічі вигравав Кубок Росії та одного разу ставав чемпіоном Нідерландів
Ексфутболіст збірної Росії Буликін потрапив до бази «Миротворця»
6 лютого, 15:53
У 2015-2017 роках окупант грав у складі команди «Кукнур» (село Кукнур, республіка Марій Ел)
ЗСУ ліквідували футболіста, причетного до обслуговування Стратегічних ядерних сил РФ
12 лютого, 11:35
«Боруссія» проходить до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів після нічиєї
«Боруссія» проходить до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів після нічиєї
19 лютого, 23:55
«ПСЖ» забив сім м’ячів у ворота «Бреста»
«ПСЖ» встановив новий клубний рекорд і вийшов до 1/8 Ліги чемпіонів
Вчора, 08:08

Новини

Стали відомі всі учасники 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій
Стали відомі всі учасники 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій
Дубль Дибали виводить «Рому» до 1/8 фіналу Ліги Європи
Дубль Дибали виводить «Рому» до 1/8 фіналу Ліги Європи
Визначився наступний суперник збірної України з тенісу в Кубку Девіса
Визначився наступний суперник збірної України з тенісу в Кубку Девіса
Мбаппе продемонстрував фантастичну гру в матчі з «Манчестер Сіті»
Мбаппе продемонстрував фантастичну гру в матчі з «Манчестер Сіті»
Визначилися всі учасники 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: коли відбудеться жеребкування
Визначилися всі учасники 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: коли відбудеться жеребкування
«Ювентус» вилітає з Ліги чемпіонів слідом за «Міланом» та «Аталантою»
«Ювентус» вилітає з Ліги чемпіонів слідом за «Міланом» та «Аталантою»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
169K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 лютого: ситуація на фронті
58K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 лютого 2025
45K
Кремль здивований риторикою Трампа щодо Зеленського – Bloomberg
18K
Мер Садовий звернувся до українців через атаку на Зеленського
13K
ФСБ влаштувала пастку для українських жінок
8698
США перестали продавати зброю Україні? Нардеп Костенко зробив заяву (оновлено)

Новини

21 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
20 лютого: який сьогодні день, традиції та заборони
Вчора, 00:05
У Києві оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
19 лютого, 13:24
Карта бойових дій в Україні станом на 19 лютого 2025 року
19 лютого, 00:40
19 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19 лютого, 00:05
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
18 лютого, 04:32

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua