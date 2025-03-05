Ліга чемпіонів. «Інтер» здобув впевнену перемогу над «Фейєнордом»

«Інтер» зробив впевнений крок до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Сьогодні, 5 березня, у поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів «Інтер» здобув впевнену перемогу над «Фейєнордом» з рахунком 2:0. Про це повідомляє «Главком».

«Фейєнорд» – «Інтер» 0:2 (0:1)

Голи: Тюрам (38), Мартінес (50).

«Інтер» володів перевагою протягом всього поєдинку. У першому таймі Барелла виконав подачу з правого флангу на дальню стійку, де без нагляду залишився Тюрама, який і відкрив рахунок. На початку другого тайму Мартінес підібрав м'яч у штрафному майданчику «Фейєнорда» та сильним ударом подвоїв рахунок.

Також «Інтер» не реалізував пенальті в другому таймі – удар Зелінські відбив Велленройтер.

Розклад інших матчів Ліги чемпіонів (5 березня)

«Баварія» (Німеччина) – «Байєр» (Німеччина) (початок о 22:00)

ПСЖ (Франція) – «Ліверпуль» (Англія) (початок о 22:00)

«Бенфіка» (Португалія) – «Барселона» (Іспанія) (початок о 22:00)

Всі поєдинки у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo.

Нагадаємо, матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проходять 4-5 та 11-12 березня, чвертьфінали – 8-9 та 15-16 квітня, півфінали – 29-30 квітня та 6-7 травня. Фінал турніру пройде 31 травня в Мюнхені (Німеччина).

Як повідомлялося, клуби українців Луніна і Зінченка здобули перемоги у перших поєдинках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

До слова, Міністерство молоді та спорту оголосило про позбавлення спортивних звань деяких спортсменів. Зокрема Анатолія Тимощука і Сергія Карякіна позбавили звань «Заслужений майстер спорту України» і «Майстер спорту України», а Каху Каладзе – «Майстер спорту України міжнародного класу».

Веслувальницю Ларису Жалінську, яка служила в Нацгвардії і виїхала в Росію, позбавили звань «Майстер спорту України міжнародного класу» та «Майстер спорту України».

Позбавили звання «Майстер спорту України» і чернівецького каратиста Євгена Пилипюка, який не повернувся до України після турніру у Венеції, а також його дружину Дар’ю Пилипюк.