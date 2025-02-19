«Бенфіка» з Трубіним вирвала нічию та вийшла в 1/8 ЛЧ

Український голкіпер «орлів» Анатолій Трубін вийшов на поле в стартовому складі та відіграв всі 90 хвилин

18 лютого відбувся футбольний поєдинок-відповідь 1/16 фіналу Ліги чемпіонів між «Бенфікою» та «Монако».

Суперником «Бенфіки» на старті плейоф найпрестижнішого євротурніру стало французьке «Монако». У першому матчі «Бенфік» перемогла з рахунком 1:0. Результат цього матчу 3:3.

Голи: Актюркоглу, 22, Павлідіс, 76 (пен.), Кекчю, 84 – Мінаміно, 32, Бен-Сегір, 51, Іленіхена, 81.

Воротар футбольного клубу «Бенфіка» та національної збірної України Анатолій Трубін фото: facebook.com/SLBenfica

Поєдинок відбувся на стадіоні Ештадіу да Луж у Лісабоні. Український голкіпер «орлів» Анатолій Трубін вийшов на поле в стартовому складі та відіграв всі 90 хвилин.

За підсумком двох матчів «Бенфіка» вийшла в 1/8 фіналу ЛЧ із загальним рахунком 4:3.

До слова, 18 лютого, у місті Банська Бистриця (Словаччина) відбувся міжнародний турнір зі стрибків у висоту. Перемогу здобула українка Ярослава Магучіх, яка взяла висоту 2,01 м. Цей результат став новим рекордом сезону у світі.

Варто зазначити, що на трибунах були присутні вболівальники з українськими прапорами, які підтримували Магучіх. Також у однієї з вболівальниць Магучіх у руках був плакат з оригінальним текстом – «Ярославо, стрибай так високо, як тарифи на комуналку».