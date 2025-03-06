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Збірна українських ампфутболістів завершила підготовку до історичного першого матчу

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Збірна українських ампфутболістів завершила підготовку до історичного першого матчу
Збірна Ліги Дужих провела збір у Черкасах
фото: УАФ

22 березня в місті Генк українська команда ампфутболістів зустрінеться з ампфутбольною збірною Бельгії Red Flamingos

Збірна Ліги Дужих провела навчально-тренувальний збір у Черкасах, готуючись до міжнародного товариського матчу – першого в історії проєкту УАФ «Ліга Дужих»: уже 22 березня в місті Генк українська команда ампфутболістів зустрінеться з ампфутбольною збірною Бельгії Red Flamingos. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Цей поєдинок стане частиною офіційної програми матчу плей-оф Ліги націй Бельгія – Україна, що підкреслює значущість події для розвитку ампфутболу в Україні. 

Головний тренер збірної Ліги Дужих, Богдан Кулинич, викликав до складу ампфутболістів із команд, що представляють різні куточки України: ФК «Буревій» (Київ), МСК «Дніпро» (Черкаси) та «Шахтар Сталеві» (Донецьк). Серед них — військові та ветерани, які не лише повернулися до спорту, а й продовжують надихати своїм прикладом інших. 

У межах збору команда також зустрілася з представниками ФК ЛНЗ (Черкаси), головний тренер якого Роман Григорчук від імені клубу висловив підтримку українським спортсменам, подякувавши їм за службу та силу духу. 

Попереду – історична гра, яка розпочинає новий етап у розвитку Ліги Дужих та українського ампфутболу на міжнародній арені.

Нагадаємо, у середу, 5 березня, відбулися чотири поєдинки 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Голи: Тюрам (38), Мартінес (50).

«Інтер» володів перевагою протягом всього поєдинку. У першому таймі Барелла виконав подачу з правого флангу на дальню стійку, де без нагляду залишився Тюрама, який і відкрив рахунок. На початку другого тайму Мартінес підібрав м'яч у штрафному майданчику «Фейєнорда» та сильним ударом подвоїв рахунок.

Також «Інтер» не реалізував пенальті в другому таймі – удар Зелінські відбив Велленройтер.

«Баварія» – «Байєр» 3:0 (1:0)

Голи: Кейн (9), Мусіала (54), Кейн (75)

У німецькому дербі рахунок на початку гри відкрив ударом головою Гаррі Кейн. У другому таймі Джамал Мусіала та той же Кейн довели рахунок до розгромного. Також варто зазначити, що у другому таймі отримав «червону» картку гравець «Байєра» Норді Мукіеле.

ПСЖ – «Ліверпуль» 0:1 (0:0)

Голи: Елліотт (88)

ПСЖ володів перевагою протягом поєдинку, але не зумів реалізувати свої моменти. А от «Ліверпуль» забив в кінці гри і повертається додому з важливою перемогою.

«Бенфіка» – «Барселона» 0:1 (0:0)

Голи: Рафінья (61)

На початку гри українець Анатолій Трубін кілька разів врятував «Бенфіку» після небезпечних ударів гравців «Барселони». У середині першого тайму захисник каталонців Кубарсі отримав «червону» картку та залишив свою команду в меншості. 

Єдиний гол у грі забив бразилець Рафінья, який допоміг «Барселоні» здобути перемогу на виїзді. 

Нагадаємо, матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів пройдуть 11-12 березня, чвертьфінали – 8-9 та 15-16 квітня, півфінали – 29-30 квітня та 6-7 травня. Фінал турніру пройде 31 травня в Мюнхені (Німеччина).

Як повідомлялося, клуби українців Луніна і Зінченка здобули перемоги у перших поєдинках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ

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