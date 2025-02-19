«Реал Мадрид» та «Манчестер Сіті» зустрінуться у плей-оф Ліги чемпіонів: де і коли дивитися матч-відповідь

«Реал Мадрид» та «Манчестер Сіті» зустрінуться у другому матчі 1/16 Ліги чемпіонів сезону 2024/25

Іспанський футбольний клуб «Реал Мадрид» та англійський футбольний клуб «Манчестер Сіті» знову зійдуться у стиковому матчі Ліги чемпіонів сезону 2024/25. Перший матч завершився перемогою «Реала», що створює напружену атмосферу перед другим поєдинком. Про це повідомляє «Главком» із посиланням BBC та AP News.

Де і коли зіграють «Реал Мадрид» та «Манчестер Сіті»

У середу ввечері, 19 лютого 2025 року, «Реал Мадрид» та «Манчестер Сіті» зустрінуться в рамках плей-офф Ліги чемпіонів сезону 2024/25. Це буде 14 зустріч клубів в рамках турніру з 2012-13 років.

Матч відбудеться на стадіоні «Сантьяго Бернабеу», де «Реал», 15-разовий володар Кубку Ліги чемпіонів, прийматиме чинних володарів трофею сезону Ліги чемпіонів 2022/23 «Манчестер Сіті». Перший матч закінчився з рахунком 3:2 на користь «Реала», що створює напружену атмосферу перед другим поєдинком.

Цей матч обіцяє бути захоплюючим, адже на полі зійдуться зірки футболу, такі як Кіліан Мбаппе, Вінсент Юніор, Джуд Беллінгем, а також Ерлінг Холанд, Кевін Де Брюйне та Філ Фоден.

Ці команди вже зустрічалися 13 разів у Лізі чемпіонів, з яких кожна виграла по чотири матчі, а п’ять завершилися внічию.

Тренери команд, Карло Анчелотті та Пеп Гвардіола, є одними з найуспішніших у європейському футболі, обидва вигравали Лігу чемпіонів як гравці та тренери. Анчелотті має п’ять титулів, тоді як Гвардіола тричі вигравав цей турнір.

Переможець за рахунокм двох стимкових матчів продовжить боротьбу за трофей, а програвший залишить турнір на стадії плей-офф, що є незвичним для обох клубів.

У разі перемоги «Реала» або «Сіті», команда, яка залишиться, зустрінеться з «Атлетіко Мадрид» або «Байєр Леверкузен» в 1/8 турніру.

«Реал Мадрид» – «Манчестер Сіті» : де дивитися матч

Фанати клубів та шанувальники футболу матимуть можливість подивитися гру «Реал Мадрид» – «Манчестер Сіті» у прямому ефірі на платформі Megogo.

Гра буде доступна у розділі Спорт або на телеканалі Megogo Футбол 1.

Матч «Реал Мадрид» – «Манчестер Сіті» коментуватимуть Володимир Звєров і Сергій Лук’яненко.

Нагадаємо, що за результатами стикових матчів з Ліги чемпіонів сезону 2024/25 велетіли відразу два італійських клуби – «Мілан» та «Аталанта».

До слова, що «Бенфіка» з українцем Анатолієм Трубіним пройшла до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.