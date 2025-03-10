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Бразилець Аліссон офіційно став гравцем «Шахтаря»

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Бразилець Аліссон офіційно став гравцем «Шахтаря»
Аліссон Сантана – вихованець академії «Атлетіко Мінейро»

Вінгер молодіжної збірної Бразилії став третім новачком «гірників» у цьому році

19-річний півзахисник Аліссон Сантана переходить до «Шахтаря» з бразильського «Атлетіко Мінейро». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний сайт «Шахтаря».

Контракт «Шахтаря» із гравцем розрахований до 2030 року.

Аліссон Сантана – вихованець академії «Атлетіко Мінейро»: у серпні 2022 року він підписав перший професійний контракт з клубом, а в липні 2023-го дебютував у головній команді. Загалом провів за основний склад «гало» 42 матчі (24 в чемпіонаті Бразилії, 6 в Копа Лібертадорес, 4 в Кубку Бразилії, 8 в чемпіонаті Мінейро), забив 3 мʼячі. Чемпіон штату Мінас-Жерайс (2024).

Від січня 2025 року виступає за збірну Бразилії U20 (8 матчів, 1 гол), у складі якої став переможцем молодіжного чемпіонату Південної Америки – 2025 (U20).

Досьє

Сантана Лопіш да Фонсека Аліссон (Santana Lopes da Fonseca Alisson)

  • Народився 21 вересня 2005 року в Кашуейріньї (Бразилія)
  • Зріст: 183 см
  • Амплуа: правий півзахисник
  • Кар’єра: «Атлетіко Мінейро» (2023–2025)

Нагадаємо, що футбольний журналіст та інсайдера Фабріціо Романо стверджував, що донецький клуб заплатить за юного бразильця 16 мільйонів євро.

Як повідомлялося, у вівторок, 11 березня, відбудуться повторні поєдинки 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Зокрема, клуб українця Анатолія Трубіна «Бенфіка» зіграє з «Барселоною».

Також на прихильників футболу очікує напружена боротьба у матчі «Ліверпуль» – ПСЖ.

Розклад матчів Ліги чемпіонів (11 березня)

  • «Барселона» (Іспанія) – «Бенфіка» (Португалія) (початок о 19:45)
  • «Байєр» (Німеччина) – «Баварія» (Німеччина) (початок о 22:00)
  • «Ліверпуль» (Англія) – ПСЖ (Франція) (початок о 22:00)
  • «Інтер» (Італія) – «Фейєнорд» (Нідерланди) (початок о 22:00)

Всі поєдинки у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo.

До слова, у середу, 5 березня, відбулися чотири поєдинки 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, колишній футболіст лондонського «Челсі» Вейн Брідж заявив, що в часи виступів за англійський клуб український форвард Андрій Шевченко побив ізраїльського захисника Таля Бен Хаїма.

Брідж зазначив, що сутичка між Шевченком і Бен Хаїмом була найкращою бійкою, яку він колись бачив.

«Найкраща бійка, яку я бачив, була між Шевченком і Талєм Бен Хаїмом. Таль любив жорстко грати. Здається, між ними вже було кілька сутичок, і, здається, Шева його попереджав. Але ви ж знаєте, який Таль. Після чергової провокації вони опинились обличчям до обличчя. І комбінація, яку провів Шева була неймовірна. Це було щось на кшталт джеб, крос, хук, крос. Бах, бах, бах, бах! Гра завершилася. Він нокаутував його, друже. Талю довелося проковтнути гордість», – розповів Брідж у подкасті The Dressing Room.

Вейн також зазначив, що після тої сутички ізраїльський захисник більше не наближався до Шевченка

Нагадаємо, що Андрій Шевченко грав за «Челсі» у 2006−2008 роках. У складі лондонців він провів 77 ігор, в яких забив 22 голи та віддав 11 результативних передач.

Наразі легендарний ексфутболіст обіймає посаду голови Української асоціації футболу.

Теги: ФК «Шахтар» НОВИНИ ФУТБОЛУ

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