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Зеленський запровадив нові санкції проти російських виробників «шахедів»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Зеленський запровадив нові санкції проти російських виробників «шахедів»
У санкційні списки потрапили компанії та їхні керівники, що співпрацюють з російськими промисловими підприємствами
фото: Офіс президента

Під обмеження цього разу потрапили 87 суб’єктів з Китаю та РФ

Президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 червня 2025 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ №423/2025.

Під обмеження цього разу потрапили 87 суб'єктів: 52 фізичних осіб (громадяни РФ) та 35 юридичних осіб (податкові резиденти РФ – 34, Китаю – один).

У санкційні списки потрапили компанії та їхні керівники, що співпрацюють з російськими промисловими підприємствами «Особливої економічної зони промислово-виробничого типу «Алабуга» і постачають компоненти, обладнання та матеріали для виробництва Shahed, а також постачальники верстатів та іншого обладнання для підприємств військово-промислового комплексу Росії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна синхронізує санкції проти Росії з міжнародними партнерами.

За словами президента. Росія має відчувати реально болісні наслідки того, що блокує всі дипломатичні зусилля й мирні пропозиції та затягує війну. Санкції ЄС, санкції інших учасників «Групи семи», санкції інших країн, зв’язки з якими відчутні для Росії, – усе це має працювати на сто відсотків.

До слова, лідери Європейського Союзу домовилися продовжити санкції проти Росії ще на шість місяців через війну в Україні. Країни Європейського Союзу не змогли досягти згоди щодо ухвалення 18-го пакета санкцій проти Росії, однак погодили продовження чинних обмежувальних заходів ще на шість місяців.

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Теги: санкції Володимир Зеленський війна дрон росія

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