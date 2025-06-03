У російському Володимирі прокуратура змусила прибрати ікону Климентія Шептицького з костелу

Ікону блаженного Климентія Шептицького, яка була розміщена на одній зі стін костелу, було прибрано

Ікона, розміщена на стіні храму, була знята після того, як у місцевих медіа з’явилися публікації, де Шептицького називали «націоналістом»

У костелі Пресвятої Діви Марії Святого Розарію у місті Володимир, РФ, за вказівкою місцевої прокуратури було демонтовано ікону блаженного Климентія Шептицького. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Ікона, розміщена на стіні храму, була знята після того, як у місцевих медіа з’явилися публікації, де Шептицького називали «націоналістом» і «прихильником українських націоналістів-бандерівців».

Після виходу цих матеріалів близько семи осіб з різних регіонів РФ звернулися до генеральної прокуратури з проханням перевірити ситуацію на предмет розпалювання міжнаціональної та міжрелігійної ворожнечі. У середині травня парафія Святого Розарію у Володимирі отримала офіційне подання від прокуратури.

У документі зазначалося, що публічне розміщення ікони Климентія Шептицького суперечить статті 13 Федерального закону №114 «Про протидію екстремістській діяльності». Парафії наказали негайно усунути порушення, а також притягнути до відповідальності осіб, відповідальних за його допущення.

Климентій Шептицький – блаженний католицької церкви, український релігійний діяч і архімандрит монахів Студійського уставу, брат митрополита Андрея Шептицького. Був послом до Галицького сейму та Віденського парламенту, заступником голови Господарського Товариства.

Нагадаємо, що у Росії проти 57-річного священника Украї́нської греко-католицької церкви (УГКЦ) з Омська відкрили кримінальну справу за «реабілітацію нацизму» та «порушення права на свободу совісті та віросповідань» через ікону, на якій є зображення Степана Бандери, Романа Шухевича і кардинала Йосипа Сліпого.