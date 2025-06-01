Ексдиректор ЦРУ заявив, що США зробили замало, аби зупинити Росію у 2014 році

Помпео: Я шкодую, що ми не зробили достатньо у 2014-му та 2022-му роках…

Крім того, ексдиректор ЦРУ Майк Помпео вважає, що і у 2022 році США могли зробити більше для стримування РФ

Колишній директор ЦРУ та ексдержсекретар США Майк Помпео визнав, що Сполучені Штати у 2014 році не вжили достатніх заходів для стримування Росії та зупинення війни в Україні. Про це він заявив під час виступу на Чорноморському безпековому форумі в Одесі, передає «Главком».

«Я шкодую, що ми не зробили достатньо у 2014-му та 2022-му роках… Я брав участь у перемовинах у Мінську, ми сиділи за столом, багато чого бачили й чули. Здавалося, вдалося досягти певної лінії контролю, та це не зупинило широкомасштабного вторгнення у 2022 році. Ті домовленості зараз виглядають так само, як і нинішні переговори», – зазначив Помпео.

Він також наголосив, що навіть після завершення війни не можна відновлювати залежність від російського газу, адже Кремль завжди може знайти нову ціль для наступу, зокрема в північних регіонах чи в Середземномор’ї, де Росія має військову присутність.

«Навіть якщо Путін складе зброю, ми маємо усвідомлювати, що агресія може повторитися і не обов’язково в Україні. Росіяни не прагнуть співіснування із Заходом – вони хочуть, щоб його просто не існувало», – підкреслив колишній посадовець.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Курська операція утримує значну кількість російських військ від активності на території України. Як інформує «Главком», про це глава держави сказав у вечірньому зверненні 31 травня.

«Сьогодні була доповідь головкома Сирського. Ситуація на фронті залишається непростою. На деяких напрямках ми фіксуємо збільшену російську активність. Найбільш серйозні бої – на Покровському напрямку, Лиманському напрямку, Куп'янському.

Раніше повідомлялося, що Росія почала активний наступ на Запорізькому напрямку. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Також відомо, що російська армія розпочала літній масштабний наступ і всього за тиждень змогла окупувати 18 українських населених пунктів, захопивши майже 200 квадратних кілометрів території. Найактивніше росіяни просуваються в Донецькій, Харківській та Сумській областях.