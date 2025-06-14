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В Одесі викрито диверсанта, який готував напад на військового

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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В Одесі викрито диверсанта, який готував напад на військового
Наразі підозрюваний перебуває під вартою
фото: Офіс Генерального прокурора

В Одесі викрито агента РФ, який планував теракт проти військового та підпалив авто ЗСУ

В Одесі викрито та затримано місцевого мешканця, який планував терористичний акт проти військовослужбовця Збройних Сил України на замовлення російських спецслужб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Одеську обласну прокуратуру.

За даними слідства, у травні 2025 року підозрюваний отримав завдання від представника російських спецслужб. За грошову винагороду він погодився здійснити теракт, об’єктом якого мав стати український військовослужбовець.

Перед цим одеситу дали «перевірочне» завдання – підпалити автомобіль ЗСУ. Він здійснив підпал та зафіксував це на відео, внаслідок чого транспортний засіб було повністю знищено.

Після успішного виконання «перевірочного» завдання, підозрюваний отримав детальні інструкції щодо здійснення теракту. Він дістав зі схованки рюкзак із саморобним вибуховим пристроєм (СВП) та відеокамерою. Ці предмети зберігалися вдома, а згодом були перенесені до житлового району Одеси, де мав перебувати український військовослужбовець.

На місці зловмисник активував СВП, під’єднавши батарею до мобільного телефону, який виконував роль дистанційного детонатора, та встановив камеру для візуального контролю.

Однак, завдяки скоординованим і злагодженим діям правоохоронців, теракт вдалося відвернути, а виконавця – затримати.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою. Йому повідомлено про підозру за фактами закінченого замаху на терористичний акт, перешкоджання законній діяльності ЗСУ та умисного знищення чужого майна (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 194 КК України).

Нагадаємо, російська висадка десанту на узбережжя Одеси чи Одеської області наразі була б самогубною, адже без успіхів на суходолі проведення такої морської операції є безперспективним. Про це заявив речник Військово-морських Сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, коментуючи ймовірність десантної операції з боку РФ після заяви президента Володимира Зеленського про плани Москви захопити Одесу. 

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Теги: Одеса росія військові

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