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    У Білорусі приїзд Марадони до тамтешнього клубу порівняли з польотом Гагаріна у космос

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    Павло Нехайчик. Фото ФК&nbsp;&laquo;Динамо-Брест&raquo;
    Павло Нехайчик. Фото ФК «Динамо-Брест»

    Партнер Артема Мілевського по команді оригінально висловився про приїзд легенди футболу

    Призначення Дієго Марадони на посаду голови правління брестського футбольного клубу «Динамо» можна порівняти з польотом Юрія Гагаріна у космос.

    Про це заявив півзахисник команди Павло Нехайчик.

    «Динамо» у вівторок на своєму офіційному сайті повідомило, що Марадона підписав трирічний контракт і вступив на посаду голови правління брестського клубу.

    Зазначалося, що Марадона буде займатися питаннями стратегічного розвитку клубу, а також взаємодіяти з усіма його структурними підрозділами, включаючи дитячу академію.

    «Ми самі всі новини дізнаємося з інтернету. Це круто, коли клуб підписує таку людину, як Дієго Марадона. Для нас це поки що на зразок сюрпризу. Марадона у «Динамо» - це як Юрій Гагарін у космос полетів», - сказав Нехайчик.

    «У команді спочатку думали, що це жарт, і таке навряд чи можливо. Тепер доведеться купувати хороший фотоапарат, щоб при зустрічі зробити знімок з Дієго», - додав він.

    «Якщо серйозно, то сподіваюся, що Марадона приверне до нашого клубу увагу з усього світу. Аргентинця всі захочуть побачити, впевнений, що на першій грі при ньому буде аншлаг. Марадоні обов'язково сподобається Брест», - пояснив футболіст.

    На думку Нехайчика, Марадона не стане головним тренером команди.

    «Не думаю, що таке станеться. Цікаво було б попрацювати з Марадоною у полі, якщо він буде ділитися своїм досвідом», - підсумував він.

    Джерело: РИА Новости

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