У Білорусі приїзд Марадони до тамтешнього клубу порівняли з польотом Гагаріна у космос



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Павло Нехайчик. Фото ФК «Динамо-Брест»

Партнер Артема Мілевського по команді оригінально висловився про приїзд легенди футболу

Призначення Дієго Марадони на посаду голови правління брестського футбольного клубу «Динамо» можна порівняти з польотом Юрія Гагаріна у космос.

Про це заявив півзахисник команди Павло Нехайчик.

«Динамо» у вівторок на своєму офіційному сайті повідомило, що Марадона підписав трирічний контракт і вступив на посаду голови правління брестського клубу.

Зазначалося, що Марадона буде займатися питаннями стратегічного розвитку клубу, а також взаємодіяти з усіма його структурними підрозділами, включаючи дитячу академію.

«Ми самі всі новини дізнаємося з інтернету. Це круто, коли клуб підписує таку людину, як Дієго Марадона. Для нас це поки що на зразок сюрпризу. Марадона у «Динамо» - це як Юрій Гагарін у космос полетів», - сказав Нехайчик.

«У команді спочатку думали, що це жарт, і таке навряд чи можливо. Тепер доведеться купувати хороший фотоапарат, щоб при зустрічі зробити знімок з Дієго», - додав він.

«Якщо серйозно, то сподіваюся, що Марадона приверне до нашого клубу увагу з усього світу. Аргентинця всі захочуть побачити, впевнений, що на першій грі при ньому буде аншлаг. Марадоні обов'язково сподобається Брест», - пояснив футболіст.

На думку Нехайчика, Марадона не стане головним тренером команди.

«Не думаю, що таке станеться. Цікаво було б попрацювати з Марадоною у полі, якщо він буде ділитися своїм досвідом», - підсумував він.

Джерело: РИА Новости