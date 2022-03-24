У боях під Маріуполем загинув український спортсмен

Хлопець мав брати участь у Чемпіонаті світу з ММА GAMMA

23 березня при обороні Маріуполя загинув член збірної України зі змішаних бойових мистецтв UFMMA Єгор Біркун. Про це повідомляється на сторінці UFMMA у соцмережі.

«23 березня стартував Чемпіонат Світу з ММА GAMMA, на якому Єгор мав виступати за нашу країну у збірній. Та з наступом ворожої Росії змінилися плани, і як справжній патріот хлопець пішов відстоювати країну на війні», - йдеться в повідомленні.

«Мужній, сильний, відданий. Вічна пам’ять герою», - додали у Федерації змішаних бойових мистецтв України.

Єгор Біркун був уродженцем Кривого Рогу. Він закінчив школу №81, потім навчався у металургійному технікумі. Вищу освіту здобув у Криворізькому національному університеті.

Як повідомлялося, в Сумах під час авіаударів російських військ по житлових районах загинув чемпіон України з самбо Артем Прийменко.