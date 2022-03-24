  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    У боях під Маріуполем загинув український спортсмен

    Єгор Біркун загинув 23 березня - У боях під Маріуполем загинув український спортсмен
    Єгор Біркун загинув 23 березня
    фото: UFMMA

    Хлопець мав брати участь у Чемпіонаті світу з ММА GAMMA

    23 березня при обороні Маріуполя загинув член збірної України зі змішаних бойових мистецтв UFMMA Єгор Біркун. Про це повідомляється на сторінці UFMMA у соцмережі.

    «23 березня стартував Чемпіонат Світу з ММА GAMMA, на якому Єгор мав виступати за нашу країну у збірній. Та з наступом ворожої Росії змінилися плани, і як справжній патріот хлопець пішов відстоювати країну на війні», - йдеться в повідомленні.

    «Мужній, сильний, відданий. Вічна пам’ять герою», - додали у Федерації змішаних бойових мистецтв України.

    Єгор Біркун був уродженцем Кривого Рогу. Він закінчив школу №81, потім навчався у металургійному технікумі. Вищу освіту здобув у Криворізькому національному університеті.

    Як повідомлялося, в Сумах під час авіаударів російських військ по житлових районах загинув чемпіон України з самбо Артем Прийменко.

    Теги: росія окупанти спорт війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У боях під Маріуполем загинув український спортсмен