В Україні з’явився сайт-реквієм «Янголи спорту»
Сайт створено для вшанування пам'яті загиблих під час війни українських спортсменів
Щоб вшанувати пам'ять спортсменів, які загинули під час війни, Спортивний комітет України запустив сайт-реквієм «Янголи спорту».
На порталі розміщують інформацію про загиблих українських спортсменів, які загинули. Наразі там вже є дані про 33 загиблих.
Спортивний комітет України – спілка громадських організацій, яка об’єднує спортивні федерації неолімпійських видів спорту.
Як повідомлялося, 8 травня в Маріуполі в боях за «Азовсталь» загинув чемпіон Києва з боксу Артем Моша.