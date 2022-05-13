В Україні з’явився сайт-реквієм «Янголи спорту»

Наразі на сайті вже є імена 33 загиблих під час війни спортсменів

Сайт створено для вшанування пам'яті загиблих під час війни українських спортсменів

Щоб вшанувати пам'ять спортсменів, які загинули під час війни, Спортивний комітет України запустив сайт-реквієм «Янголи спорту».

На порталі розміщують інформацію про загиблих українських спортсменів, які загинули. Наразі там вже є дані про 33 загиблих.

Спортивний комітет України – спілка громадських організацій, яка об’єднує спортивні федерації неолімпійських видів спорту.

Як повідомлялося, 8 травня в Маріуполі в боях за «Азовсталь» загинув чемпіон Києва з боксу Артем Моша.