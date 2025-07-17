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У Черкасах тренерка зібрала з батьків мільйон гривень і програла його в казино

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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У Черкасах тренерка зібрала з батьків мільйон гривень і програла його в казино
У черкаській школі вибухнув гучний скандал
ілюстраційна світлина

Батьки школярів приїхали до тренерки додому, де жінка зізналася, що гроші програла в казино

У Черкасах тренерка дитячого танцювального гуртка, який працює на території місцевої школи, збирала кошти на поїздку в Грузію на змагання, але згодом програла їх у казино.  Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «18000».

Представниця однієї із сімей, які постраждали у цій ситуації, попросила не називати її ім’я. Жінка розповіла, що нова керівниця очолила гурток восени 2024 року. У лютому 2025 року діти виграли гран-прі на участь в конкурсі в Батумі (Грузія).

За словами жінки, організацію поїздки керівниця взяла на себе. Збирали з однієї людини 550-600 євро. Кошти здавали з березня – і на картку, і готівкою. Так зібрали близько 1 мільйона 350 тисяч гривень.

За інформацією постраждалої, на сайті організаторів змагань у Батумі була інформація, що турнір відбуватиметься протягом 10-17 липня. Втім тренерка сказала батькам, що дату змінили й перенесли на 20-27 липня.

«В останній тиждень, коли треба було побачити квитки, вона їх досі не показувала. Надіслала лише бронювання на автобус. Потім керівниця повідомила, що є проблема. Батьки приїхали до неї додому, де жінка зізналася, що гроші програла в казино», – зазначила постраждала.

Тренерки танцювального гуртка на дзвінок ЗМІ не відповіла.

Заступниця міського голови Черкас Анастасія Чубіна у коментарі «18000» повідомила, що керівництво школи жодного відношення до поїздки не має.

Заступниця мера зазначила, що директорка школи підтвердила їй інформацію, що тренерку звільнили ще 30 травня.

У коментарі ЗМІ речниця ГУНП у Черкаської області Зоя Вовк зазначила, що поліцією відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. У межах цього проводять необхідні слідчі дії.

Нагадаємо, російську дитячу тренерку з волейболу батьки її вихованців звинуватили у шахрайстві на 7 мільйонів рублів (близько $90 тисяч).

Теги: Черкаси тренер Черкащина школа

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