Наводив ракети на військові частини: викрито ще одного «крота» у лавах ЗСУ

Фігурант надав ворогу інформацію про місцезнаходження своєї частини, дислокованої на Черкащині

Військовослужбовець ЗСУ виявився поплічником Росії

На Черкащині підозру отримав військовий, який наводив ворожі ракети на українських захисників у чотирьох областях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державне бюро розслідувань.

Слідство встановило, що фігурант з ідейних переконань допомагав ворогу завдавати ракетних ударів по українських захисниках у чотирьох регіонах, зокрема на Черкащині.

«З листопада 2024-го до травня 2025 року військовий підтримував зв’язок через месенджер із колишнім бойовиком так званої ДНР, який нині служить у збройних силах РФ. Він передавав йому точні координати розташування підрозділів, військової техніки, а також персональні дані військовослужбовців – прізвища та номери телефонів», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, фігурант надав інформацію про місцезнаходження своєї частини, дислокованої на Черкащині. За даними слідства, він свідомо відмовлявся від винагороди за свої дії, пояснюючи це підтримкою ідеології країни-агресора.

«В одному з випадків, одразу після передачі даних, по військовій частині було завдано ракетного удару. Сам зрадник на той момент виїхав у відрядження до іншого регіону», – додали в ДБР.

Правоохоронці затримали підозрюваного. За місцем його проживання та в помешканнях родичів проведено обшуки. Вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, флешки, жорсткі диски та інші носії інформації, які підтверджують його протиправну діяльність.

У ході слідчих дій встановлено, що фігурант передав ворогу координати військових об'єктів у Черкаській, Житомирській, Рівненській та Донецькій областях. Унаслідок завданих ракетних ударів загинули українські військовослужбовці.

Затриманому повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Йому загрожує покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Суд обрав чоловікові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що Контррозвідка Служби безпеки України затримала у Києві агента центру спецпризначення «Сенеж» російської воєнної розвідки, більш відомої як ГРУ. Агентом виявився 44-річний киянин. За інформацією СБУ, у поле зору російського ГРУ він потрапив під час ефіру чат-рулетки, де висловлював проросійську позицію.